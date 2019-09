– Det er ikke mange ungdommer som er interessert i kunst nå. Flere synes det er stress å besøke museer og vil heller bruke fritida på å slappe av, sier Bendik Elias Åsland (18) og legger til:

– Derfor bør kunstmuseer være et mer avslappet sted med ulike aktiviteter hvor unge kan jobbe mot et mål. Da kan workshops være en løsning.

Sammen med fem andre medelever fra kunst, design og arkitektur-linja på Tangen videregående vant han høstens idékonkurranse under stART Innovasjonscamp – den aller første i sitt slag på SKMU.

Konkurransen var et samarbeid mellom Ungt Entreprenørskap Agder og Sørlandets Kunstmuseum, hvor formålet var å lage ideer til hvordan museet kan tiltrekke et ungt publikum.

Vinnergruppas idé var å lage workshops for unge med skiftende tema hver måned, hvor resultatene kan bli til ulike utstillinger hvor unge får vist fram kreative prosjekter.

Premien på 50.000 kroner skal brukes til å realisere prosjektet ved å lage et arrangement for ungdom i samarbeid med SKMU i løpet av året.

– Kunst i dag er overalt

Kristian Hole

Interaktive medium, VR-kunst, film, sosiale medier, utstillinger basert på søppel med temperaturforandringer og duft i rommet som vekker sansene, samt ulike workshops var bare noen av ideene som ungdommene presenterte.

Bendik Elias Åsland (18) fra vinnergruppa sier videre at han kjenner flere unge som holder på med kunst på hobbybasis, men som mangler en arena å vise det fram på og møte andre med samme interesser.

Han ser derfor fram til å realisere gruppas ideer.

Kristian Hole

– Dette kan være noe som tenner en gnist i folk. Kunst i dag er jo overalt – fra reklamer for iPhones til gatekunst. Kunst i dag er mye mer spredt med tanke på hvem som lager det og hvem som kan se det, mener Åsland.

– Vi trenger ungdommenes egne meninger

Kristian Hole

stART er navnet på SKMUs nye ungdomssatsing, hvor målet er å fenge et ungt publikum og være en arena for kunstformidling og talentutvikling for unge i alderen 15 til 25 år.

Prosjektleder for denne satsingen, Lene Dalgård, sier det er vanskelig å knekke koden for å få unge mer kunstinteressert.

– Vi trenger ungdommenes egne meninger. Det som vises i deltakernes bidrag, kan tyde på at nøkkelen er å gjøre museets utstillinger mer interaktive og samtidig tilby en møteplass og et prosjektrom for ulike aktiviteter, sier Dalgård.

stART-prosjektet vil være en viktig satsing i tiden framover mot Kunstsiloen.

– Museet kommer til å lyse ut stillinger med tanke på å etablere en selvstendig prosjektgruppe av unge mennesker som vil jobbe for denne målgruppa framover, både på kort og lang sikt. Kunstsilo er for alle, og vi ser fram til å kunne oppfylle ønskene som ungdommene har.

– Stort sett damer over 40 år

Kristian Hole

Rådgiver i Ungt Entreprenørskap Agder, Lill-Margrethe Stene, sier til KRSby at flere museer synes det er frustrerende at ungdommer ikke er mer interessert i kunst.

– Den typiske museumsgjesten er stort sett damer over 40 år. Det er selvfølgelig ikke noe galt med den målgruppa, men problemet er at ungdommen ikke er mer interessert i kunst, sier Stene.

Og det var nettopp dette problemet som 75 elever fra Tangen videregående skole, Lillesand videregående skole og Kristiansand katedralskole Gimle deltok grublet på til årets konkurranse.

Lærer på sistnevnte skole, Siri Ovanger, synes prosjektet var en verdifull øvelse for elever på den nye innovasjons-linjen.

– I høst startet vi opp innovasjonslinja hvor 16 vg1-elever får starte på en spesialisering innenfor det å tenke kreativt og være nyskapende. Flere elever synes allerede det er en spennende retning, sier Ovanger.

Kristian Hole