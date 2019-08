Filmblogg: Norges sprøeste serie

Norsk serieproduksjon har etter min mening fått en ny tidsregning - før og etter «Beforeigners». For den nye serien som hadde premiere 21. august og som er skrevet av «Lilyhammer»-skaperne Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin for HBO, er ikke bare nyskapende etter norsk målestokk. Det er for all del ikke første gang det lages nyskapende norske serier, jeg nevner «Vikingane», «Skam» og «Kampen for tilværelsen» som eksempler, men dette er likevel noe helt spesielt.

En kveld glimter det et mystisk lys i havet utenfor operaen i Oslo, og plutselig dukker det opp folk i sjøen som kommer fra fortiden. Så hopper serien noen år frem i tid hvor fremvandrerne (beforeigners), som stammer fra tre ulike tidsepoker, har blitt en del av samfunnet. Noen er bedre integrert enn andre som Alfhildr Enginsdottir (Krista Kosonen, «Blade Runner 2049»), en kriger fra vikingtiden som er den første med «flertemporal bakgrunn» som har fullført politihøgskolen og fått jobb hos politiet. Hun blir satt sammen med politimannen Lars Haaland (Nicolai Cleve Broch) som sliter med musearm, ei ekskone som har blitt sammen med en fra 1800-tallet og et aldri så lite problem med dop. Sammen prøver de å løse et drap på en kvinne som blir skylt opp på stranden.

Serien er utrolig bra skrevet med treffende samfunnssatire om alt fra fremmedfrykt til integreringsproblematikk, som i løpet av de fem første episodene jeg har smugtittet på, fikk meg til å le høyt mange ganger. V-ordet (viking) er politisk ukorrekt og det foretrukne begrepet er av norrøn opprinnelse. Den mest populære rosabloggeren er gift med steinaldermannen Navn Ukjent og kaller seg #hulefrue, og den sagnomsuste krigeren Tore Hund, som i sin tid var med på å vinne slaget på Stiklestad, har mistet hukommelsen og jobber nå som sykkelbud for Food.

Regissør Jens Lien («Den brysomme mannen») gjør en fabelaktig jobb med å få det beste ut av hver skuespiller og hver scene, og skuespillere i både små og store roller leverer strålende prestasjoner. Produksjonsdesignet gjør at Oslo aldri har sett mer spennende ut, og de har klart å skape en helt spesiell tidskoloritt. Og som en ekstra bonus snakker karakterene alt fra norrønt til et fiktivt steinalderspråk som i alle fall i mine ører høres veldig troverdig ut, og løfter helhetsinntrykket mange hakk. De gale har det godt, og samtlige befinner seg i «Beforeigners».