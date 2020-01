Filmblogg: Mesterregissøren Mendes

Regissør, produsent og manusforfatter Sam Mendes startet sin karriere som teaterregissør, hvor han vant flere priser. I 1999 fikk han muligheten til å gjør sin regidebut på det store lerretet med «American Beauty». Filmen vant fem Oscar-priser inkludert Beste film og Beste regissør, som er sjeldent for en debutant. Siden da har han laget ytterligere sju filmer, og ingen av dem dårlige. Her er en oversikt over de som er tilgjengelige på Netflix og Itunes.

«American Beauty» (1999) med Kevin Spacey og Anette Bening.

Filmen overrasket og provoserte da den kom, med skildringen av den skinnende amerikanske drømmens mørke og lite perfekte bakside. Ekteparet Lester og Carolyn ser lykkelige ut fra utsiden, men bak døren til den perfekte forstadsfasaden skjuler Lester blant annet sin ekstreme seksuelle tiltrekning til tenåringsdatterens venninne. Netflix

«Revolutionary Road» (2008) med Leonardo DiCaprio og Kate Winslet.

Filmens handling er satt til en forstad i New York på 50-tallet, men historien er universell og tidløs. Den handler om ekteparet Frank og April som kjører seg fast i alt det hverdagslige, og som ikke klarer å realisere drømmene sine uten å knuse hverandre og ekteskapet. Netflix.

«James Bond: Skyfall» (2012) med Daniel Craig.

Mendes klarte kunststykke å lage en «Bond»-film som både tok tilbake den originale godfølelsen samtidig som han løftet agenten og filmserien til et nytt nivå. Filmen byr blant annet på action, personlig drama og ikke minst Javier Bardem som en av de beste Bond-skurkene i hele filmserien. Itunes

«James Bond: Spectre» (2015) med Daniel Craig.

Tre år etter «Skyfall» overgikk Mendes nok en gang forventningene og leverte det som til nå er min favoritt i filmserien. Cary Joji Fukunaga skal gjøre mye for å overgå den prestasjonen i den kommende filmen «No Time to Die» som har premiere i april år. Itunes

«Jarhead» (2005) med Jake Gyllenhaal.

Filmen skildrer en gruppe unge, amerikanske soldaters liv under den andre Golfkrigen. Filmen viser kraften i massesuggesjon og hva testosteron og kjedsomhet kan føre til i en slik setting. Itunes.

«Road to Perdition» (2002) med Tom Hanks.

Filmen er en av de få hvor Tom Hanks ikke spiller en typisk kjernekar, men både dreper folk og raner banker. Riktignok for å beskytte sønnen mot mafiosos enda verre enn ham selv, men likevel. Itunes.