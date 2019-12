Filmblogg: På et sykehus langt, langt unna…

Året var 1977 og George Lucas ble inspirert av virkelige historiske hendelser, som andre verdenskrig og Vietnamkrigen, til å skape «Star Wars»-universet. Imperiet, som står for den onde og totalitære og tyranniske makten som styres med frykt, har utviklet dommedagsvåpenet Dødsstjernen som lik en atombombe kan utslette alt liv bare ved å trykke på en knapp.

Soldatene bærer tyskinspirerte uniformer, og marsjerer i stram takt under vaiende, røde flagg, og de ansiktsløse og robotliknende stormtroppene skyter ned alt de kommer over. Men hvor det er mørke, eksisterer det også lys. Opprørere og jedier ofrer alt i kampen mot det onde, og helt vanlige folk utviser det største heltemot og viser at alle kan være med på å gjøre en forskjell.

Det gode mot det onde-scenarioet er en velkjent tematikk, men da den første filmen, «Star Wars Episode IV: A New Hope» kom, var det ulikt noe annet folk hadde sett tidligere. Og for å få levendegjort sin nyskapende filmvisjon, måtte Lucas ikke bare kjempe mot studiooverhodene for å få lov til å lage filmen, men han måtte opprette et helt nytt spesialeffektsstudio (Industrial Lights and Magic) i Hollywood.

Han var blant de aller første som brukte dataanimerte spesialeffekter, og spesialeffektene var eksepsjonelle da, men holder fremdeles mål nå, noe som er imponerende med tanke på hvor lite filmbudsjett Lucas hadde.

Enkelte avfeier betydningen til filmene, og det er lett i dag å si at det bare er noe tull og tøys, men jeg mener det er historieløst å ikke gi de tre første filmene den anerkjennelsen de fortjener. Lucas revolusjonerte både den filmtekniske teknologien og presenterte en helt ny måte å lage science fiction-film på. Han skapte faktisk en helt ny sjanger med en blanding av action, eventyr, science fiction og drama.

Den nye filmen som har premiere 18. desember, «Star Wars: The Rise of Skywalker», er nummer ni i den offisielle serien, og den siste i Skywalker-sagaen. I tillegg er det laget tre spin off-filmer og en animert tv-serie.

Vi får se om noe av magien fremdeles er igjen, for «Star Wars»-universet har med årene beveget seg over til den mørke siden hvor kreativ historieformidling har utviklet seg til en milliardindustri som pusher merchandise på småunger. Men uansett vil de tre første filmene alltid ha en helt spesiell plass i filmhistorien. Like sikkert som at Elvis er død.