Dette kan du finne på i høstferie-helga i Kristiansand

«Østrogenbombe» i Kilden, et bredt kinoprogram, «Ibsen på speed» og unge kunstnere som får vise seg fram.

KRSby har samlet en oversikt over hva som skjer i Kristiansand fra fredag 4. til søndag 6. oktober.

«Ibsen på speed»

Kilden / Pressefoto/ Lisa Mari Bynes

Hvor: Kilden

Kilden Når: Premiere fredag kveld, spilles også lørdag og utover høsten.

Den Knut Nærum-regisserte humorforestillingen «Henrik Ibsens samlede verker på 78 minutter» har premiere i Kilden fredag kveld.

– «Ibsen på speed» er den blitt kalt, denne scenteksten Knut Nærum har skrevet. Strengt tatt har han stjålet alle Ibsens beste replikker og smelt dem sammen til 78 minutter der høydepunktene kommer tett. Tre skuespillere tar deg gjennom 28 teaterstykker og hele 131 roller på under halvannen time, skriver Kilden.

I hovedrollene finner vi Lars Emil Nielsen, Ann Ingrid Fuglestveit-Mortensen og Steffen Mulder.

Filmweb

Hvor: Kristiansand kino

Kristiansand kino Når: Fredag- til søndag

Joaquin Phoenix som «The Joker», Kaptein Sabeltann i ny, animert drakt, «Rambos» siste eventyr, og Brad Pitt som søker etter faren sin ved Jupiter.

Kinohøsten byr på mye forskjellig, også den nye filmen «Disco» med Josefine Frida («SKAM-Nora») i hovedrollen.

– Josefine Frida gjør en fantastisk prestasjon i filmen som handler om tro, håp og tvil. «Disco» vil mer enn å underholde – den er rett og slett film på sitt beste, skriver nettstedet Cinema.

Opplev en «østrogenbombe»

Kilden / Promo

Hvor: Kilden

Kilden Når: Fredag- og lørdag kveld

Humortrioen Hege Schøyen, Linn Skåber og Cecilie Steinmann Neess kommer til Kristiansand for å servere det VG kaller en «østrogenbombe» av en humorforestilling, nemlig «Schøyen, Skåber & Cess – Tre elefanter i rommet»:

– Nå er de sammen igjen for å gi oss «Tre elefanter i rommet», et splitter nytt humorshow om ting som er litt vanskelig å snakke om. Vi gleder oss vilt til å få oppleve denne trioen servere musikalsk humor, nye karakterer, standup og kjappe replikker, skriver Kilden.

Vinn i musikkbingo

Shutterstock

Hvor: Bakgården

Bakgården Når: Fredag kveld

Har du peiling på musikk og liker å konkurrere? Da bør du kanskje ta turen til Bakgården fredag kveld.

– «Harald og Klodrian» kjører musikkbingo annenhver fredag. I stedet for disse kjedelige bingotallene har vi byttet de ut med 75 låter som de fleste vil kjenne igjen, skriver Bakgården.

Dra på rockekonsert

Scanpix

Hvor: Håndverkeren

Håndverkeren Når: Fredag kveld

Det ikoniske Los Angeles-rockebandet The Doors skal bli hyllet på Håndverkeren fredag kveld.

– Engelske The Doors Alive (tributeband, journ.anm.) har vært verden over med sin konserthyllest til Jim Morrison og resten av det legendariske rockebandet fra 1960-tallets Los Angeles. Til tross for over 1000 konserter siden oppstarten i 2005, så har bandet imidlertid aldri tidligere spilt i Norge. Derfor er det smått utrolig at vi har klart å overtale gjengen til å komme til lille Kristiansand, skriver Håndverkeren.

Shutterstock

Hvor: Hjemme

Hjemme Når: Når du vil!

Frister det heller å være hjemme i sofakroken i helga, og få med seg noen strømmenyheter fra HBO Nordic og Netflix?

I helgen kommer blant annet superhelt-serien «Raising Dion» og den andre sesongen av dokumentarserien «Rotten» på Netflix, samt Stephen King-skrekkfilmen «In The Tall Grass.». HBO Nordic byr på premieren av storsatsingen «Catherine the Great».

Se unge, lovende kunstnere

Montasje / Fædrelandsvennen

Hvor: Agder kunstsenter

Agder kunstsenter Når: Lørdag klokka 13.00

HATCH er en årlig, gratis utstilling der Agder Kunstsenter og Bomuldsfabrikken Kunsthall, ARTendal samarbeider om å vise unge, talentfulle kunstnere, med tilknytning til Agder, som akkurat er ferdige med sin bachelor eller mastergrad.

Utstillingen vises for 12. gang, og årets nyutdannede kunstnere er Nina Björkendal, Tim Høibjerg, Thyra Dragseth, Hilde Høy, Samet Bayat, Madeleine Noraas, Olf Tønnesland Hodne, Jens Pettersen og Tine Gunvaldsen.

Bli en 3D-kunstner

Shutterstock

Hvor: Sørlandets Kunstmuseum

Sørlandets Kunstmuseum Når: Lørdag formiddag

Lyst å prøve noe nytt i helga og utforske dine kreative evner? Da bør du ta turen til Sørlandets Kunstmuseum:

– Har du lurt på hvordan det er å tegne med en 3D-penn? Vi tegner høyt og lavt og skaper fantasifulle skulpturer og objekter. Verkstedet fungerer etter drop-in prinsippet mellom kl. 11-16, hvor siste mulighet for deltakelse er kl. 15.30, skriver museet på Facebook.

Verkstedet er for både barn, ungdom og voksne.