Sjekk ut hva du bør gjøre i Kristiansand denne helga

KRSby har samlet et utvalg av arrangementer du bør få med deg i løpet av helga, fra fredag 21. februar til søndag 23. februar.

Musikkquiz på Håndverkeren

→ Hvor: Håndverkeren Restaurant & Pub, Rådhusgata 15

→ Når: Fredag, klokka 19:30

Igjen er det klart for musikkquiz på Håndverkeren, med totalt 60 spørsmål om ulike artister, band, musikksjangre og epoker.

Frem til nå har Håndverkeren arrangert musikkquiz hele 50 ganger. Ifølge arrangøren ble dette feiret med brask, bram og hele 34 lag på forrige musikkquiz - som er soleklar ny rekord. For å kapre seg en plass, vil det med andre ord lønne seg å komme tidlig denne kvelden.

Se teaterstykke om umulig kjærlighet

→ Hvor: Teateret, Kongens gate 2

→ Når: Fredag, klokka 19:00

Denne fredagen kan du få med deg teaterstykket “Romeo og umulig kjærlighet” på teateret. Forestillingen er en co-produksjon med Nordland Teater og har høstet god kritikk.

Produsent og skuespiller Christian Hestø forteller at forestillingen tar publikum gjennom Shakespeares historie om Romeo og Julie. Den tragiske historien sammenlignes med dagens vanskelige kjærlighetsforhold, som kunne vært mellom to ungdommer fra hver sin side av borgerkrigen i Syria, to likekjønnede innenfor en norsk religiøs sekt eller mellom en eldre lærer og en yngre student.

– Forestillingen har en viktig og aktuell tematikk som kanskje sørlandspublikummet spesielt trenger akkurat nå, skriver Hestø i en mail til KRSby.

Opplev en helaften med musikk på Kilden

Heiko Junge / NTB scanpix

→ Hvor: Kilden Teater og konserthus, Sjølystveien 2

→ Når: Lørdag, klokka 19:00

Førstkommende lørdag inviterer Blå Kors Kristiansand til en musikalsk festaften på Kilden. Der kan du blant annet oppleve musikk fra artistene Thom Hell, Marte Wulff, Erik Faber, Stein Roger Sordal og koret Exodus.

Blå Kors er en felleskristen hjelpeorganisasjon som forener frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt behandlingsarbeid. Målet er å hjelpe mennesker som er i nød på grunn av egen eller andres bruk av rusmidler.

– Denne kvelden vil vi i Blå Kors fokusere på det positive – varmen, omsorgen og tryggheten – som skaper muligheter for mestring og mening for den enkelte, skriver Blå Kors på sitt Facebook-arrangement.

Dra på jazzkonsert

Tore Junker

→ Hvor: Hos Naboen, Markensgate 19 A

→ Når: Lørdag, klokka 16:00

Hva er vel bedre enn noe godt i glasset og varmende jazz-toner på en lørdagsettermiddag?

Hos Naboen ønsker deg velkommen til Lørdagsjazz med New Orleans JazzCab i restaurantens 1. etasje. Der kan man oppleve letthørt og livlig musikk i to deilige timer, ifølge arrangøren.

– Når New Orleans JazzCab spiller opp kan du drømme deg bort til en annen tid og et annet sted. Hvorfor ikke sette en ekstra spiss på ettermiddagen og ta på deg fjærboaen som ligger i skapet? skriver arrangøren på sitt Facebook-arrangement.

Lær deg å improvisere

→ Hvor: Håndverkeren Restaurant & Pub, Rådhusgata 15

→ Når: Søndag, klokka 17:30

Denne søndagen arrangeres det åpen workshop i improteater, hvor alle som vil prøve improvisasjon, stå på scenen eller gjøre noe helt nytt er velkommen. Workshopen starter klokka 17:30 i Storsalen på Håndverkeren.

Etter du har opparbeidet deg litt ferdigheter som improvisatør, kan du tilegne deg enda mer kunnskap fra den erfarne gruppa «Krs Impro». De står på scenen klokka 20:00, samme sted. Ifølge arrangementet vil gruppa by på en spennende teateropplevelse, hvor improvisatørene konkurrerer om å bli kveldens «maestro».

– Med publikum som dommere, vil de etter improviserte (pr)øvelser ryke ut en etter en. Til slutt står det igjen én vinner!, skriver arrangøren på Facebook-arrangementet.

Se en Oscarvinnende film på kino

Arthaus

→ Hvor: Kristiansand kino

Ingenting er som en søndag med popkorn i fanget og en spennende film rullende over kinolerretet. Du har fortsatt tid til å få med deg den Oscarvinnende-filmen «Parasitt», som illustrerer forholdet mellom fattig og rik på en nyskapende måte.

Den mørke komedien fra Sør-Korea er den første internasjonale filmen som har vunnet en Oscar-statuett for beste film – den gjeveste prisen av dem alle. «Parasitt» er også den første ikke-engelskspråklige filmen som har vunnet en Oscar for beste film, noensinne.

KRSbys anmelder gir filmen terningkast 5 og beskriver den som «en opplevelse av de sjeldne». Med andre ord er dette en film du ikke vil gå glipp av.

