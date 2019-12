Jakob (27) skulle bli ingeniør i Norge: Så gjorde han helomvending og flyttet til USA

– USA har alltid vekket interessen i meg. Mesteparten av musikken jeg hører på, kommer derfra, forteller Jakob Friis (27) til KRSby.

Musikeren fra Vågsbygd studerte på NTNU Gløshaugen i tre år i Trondheim for å bli byggingeniør. Men lidenskapen for musikk ble tent for alvor da han og flere medstudenter dannet et band. Han hoppet derfor av ingeniørstudiet og flyttet til Boston for å gå på linjen «professional music» på Berklee College of Music, et studium han ble ferdig med i sommer.

I dag bor den country-blues-inspirerte musikeren i Los Angeles i California med sin kjæreste, nærmere forklart i bydelen North Hollywood – hvor han får musikerlivet til å gå rundt med flere jobber:

– Jeg jobber både som gitarlærer og som fast musiker på en musikk-kafé. I tillegg underviser jeg online og spiller gitar for andre artister og band i Los Angeles. Det er ikke akkurat et luksusliv, men jeg lever primært av musikken, og det er jeg veldig glad for at jeg kan, sier Friis.

– Ballen ruller i Los Angeles nå.

Damares Stenbakk

En undersøkelse fra i fjor viser at hver tredje student ikke fullfører utdannelsen. For Friis føltes det helt riktig å satse på musikken, selv om det var lettere å se for seg karriereveien videre som byggingeniør.

– Da jeg studerte til å bli ingeniør, var framtida mer forutsigbar, som musiker er jeg nødt til å ta det litt mer som det kommer. Jeg holder meg der det er musikk og musikere, og får noe spillejobber bare av det. Det går langsomt, men det går framover, sier musikeren – som allerede har rukket å gi ut fem utgivelser på Spotify.

– «Spring Break» var dritrått

– Hva er de beste minnene du har fra studietida i USA?

– «Spring Break» var helt rått. Vi var en gjeng med studenter som dro på skoleturer til Nashville og bodde sammen på et billig hotell. I løpet av turene fikk vi møte mange dyktige musikere som delte sine erfaringer. Vi møtte bakmennene til mange av mine forbilder og fikk private omvisninger i studioer der mange av mine favorittalbum ble innspilt. Å gå i studioene hvor mine helter har spilt var helt utrolig kult, forteller han.

Vil fremme lokale artister

Til tross for at Friis er California-basert, har han også gjort seg bemerket i kulturlivet i Kristiansand. Og Håndverkeren er et av stedene som har booket ham til romjula.

Eier av utestedet, Erik Wikstøl, har troen på Friis og mener samtidig det er viktig å fremme byens talentfulle artister.

– Vårt konsept handler om å booke to typer musikk. Enten nasjonalt med mainstream appell, som selger av seg selv. Eller lokal tilhørighet for å fremme byens artister, hvor det inviteres til god stemning i form av nære relasjoner, sier Wikstøl og utdyper:

– Jakob er sistnevnte og midt i blinken for oss. Jeg er imponert over det han har hittil på Spotify, for vi booker ikke hva som helst. Det er spennende med lokal tilhørighet i tillegg til kul musikk.