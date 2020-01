Disse seriene kommer på Netflix og HBO i januar

«Inspector Gadget», sesong 4

1. januar, Netflix

Husker du denne? Om du ikke har sett oppfølgerserien til den populære tegneserien fra 80-tallet, er det nå fire sesonger ute!

«Spinning Out», sesong 1

1. januar, Netflix

Et OL-håp innen isdans kjemper med å balansere kjærlighet, familie og en skjør mental helse. I denne serien følger vi Kat, og hennes drama både på og utenfor skøytebanen.

«Messiah», sesong 1

1. januar, Netflix

Svindler eller en mann med overnaturlige evner? En CIA-agent etterforsker en mann som får stadig flere tilhengere, som hevder kan utfører mirakler.

«Thieves of the Wood», sesong 1

2. januar, Netflix

Dette er en historisk dramaserie som tar sted under okkuperte Belgia på 1800-tallet.

«Anne With an E», sesong 3

3. januar, Netflix

Dette er en canadisk drama-tv-serie basert på 1908-romanen Anne of Green Gables. Nå har tredje sesong kommet.

«Medical Police», sesong 1

3. januar, Netflix

To leger slutter på sykehuset de jobber på, og blir med i en hemmelig smittevernavdeling for å etterforske og ødelegge et dødelig, globalt virus.

«Dracula», sesong 1

4. januar, Netflix

Laget av de samme skaperne som har stått bak «Sherlock», kommer en miniserie på tre episoder om Dracula.

«Manifest», sesong 2

7. januar, HBO

Et fly forsvinner og dukker opp igjen flere år senere. For alle har livet gått videre – unntatt for passasjerene på flyet – der har tiden stått stille.

«Cheer», sesong 1

8. januar, Netflix

I denne dokuserien følger vi opp- og nedturene til et cheerleading-lag på et amerikansk college, på deres vei til å vinne en nasjonal tittel.

«Until Dawn», sesong 1

10. januar, Netflix

Her møter vi Frankrikes morsomste komikere, som vil forsøke å «overleve» lengst i hjemsøkte hus.

«AJ and the Queen», sesong 1

10. januar, Netflix

En uheldig dragartist opplever bare ulykke på sine reiser gjennom USA. Så får hun en usannsynlig side-kick ved navn AJ.

«Scissor Seven», sesong 1

10. januar, Netflix

Dette er en animasjonsserie der vi møter en kar ved navn Seven, som er usedvanlig god med nettopp saksene sine.

«The Inbestigators», sesong 1

10. januar, Netflix

Dette er en australsk humorserie for barn, der vi følger et detektivbyrå der alle agentene er barn. Dette er ikke en skrivefeil – den heter faktisk «The Inbestigators»

«Titans», sesong 2

10. januar, Netflix

Vi er i Gotham, og Robin og Raven har dannet superheltgruppa Titans med Beast Boy og Starfire. I andre sesong møter de blant annet på Superboy og Bruce Wayne!

«The Outsider»

13. januar, HBO

Dette er en serie på ti episoder, der vi følger politimannen Ralph som etterforsker drapet på en elleve år gammel jente. Det er mystiske omstendigheter som råder, og Ralph får hjelp av en uortodoks privatetterforsker, Holly. Traileren på YouTube er blitt sett over 7 millioner ganger!

«The Healing Powers of Dude», sesong 1

13. januar, Netflix

En elleveåring med sosial angst skal begynne på ungdomsskolen, og finner styrke og støtte i en hund som heter Dude.

«Grace and Frankie», sesong 6

15. januar, Netflix

Komidramaet med Jane Fonda og Lily Tomlin i hovedrollene ruller videre, og sesong seks kommer nå hos Netflix.

«The Pier», sesong 2

17. januar, HBO

Denne serien handler om den profilerte arkitekten Alexandra, som sliter med å takle ektemannens selvmord. Videre finner hun ut at han også har levd et dobbeltliv mens han var i live.

«Sex Education», sesong 2

17. januar, Netflix

Otis har en mamma som er sexterapeut – noe som gjør han til en ekspert på området, til tross for at han er jomfru selv. Sammen med en kamerat starter han en «terapiklinikk» ved skolen.

«Ares», sesong 1

17. januar, Netflix

En ambisiøs student vil bli en del av eliten i Amsterdam, og blir med i en eksklusiv studentforening. Der oppdager hun derimot en rekke demoniske hemmeligheter.

«October Faction», sesong 1

17. januar, Netflix

Monsterjegerne Fred og Deloris Allen må stri med onde krefter – og vanskelige tenåringstvillinger.

«Family Reunion», sesong 2

20. januar, Netflix

Familien McKelland flytter fra Seattle til en småby i Georgia, noe som byr på helt nye utfordringer.

«Legends of Tomorrow», sesong 5

23. januar, Netflix

Nok en superheltserie som ruller og går, nå med en femte sesong hos Netflix.

«You Cannot Hide», sesong 1

24. januar, Netflix

Dette er en spansk serie, der en sykepleier og hennes datter flykter fra ektemannens som er involvert med narkotika i Mexico. De får nye identiteter i Madrid, men møter fortsatt farer.

«The Ranch», sesong 4 del 2

24. januar, Netflix

Komiserien med Ashton Kutcher og Sam Elliott avsluttes med sin fjerde sesong, del to!

«Chilling Adventures of Sabrina», sesong 3

24. januar, Netflix

Tenåringsheksen Sabrina er tilbake i en tredje sesong.

«Rise of Empires: Ottoman», sesong 1

24. januar, Netflix

Det osmanske riket står for tur, der dets historie utforskes i en kombinasjon av drama og dokumentar.

«Omniscient», sesong 1

29. januar, Netflix

I fremtiden er vi alle overvåket av droner. Likevel oppdager en kvinne et mord som overvåkningssystemet ikke har plukket opp.

«The Stranger», sesong 1

30. januar, Netflix

En hemmelighet som blir fortalt, ødelegger alt. Har du lest boka med samme navn, skrevet av Harlan Coben? Denne serien er basert på boka!

«Ragnarok», sesong 1

31. januar, Netflix

Ny, norsk originalserie, «Ragnarok», innspilt på Odda! På rollelisten finner vi blant andre David Stakston, Jonas Strand Gravli, Theresa Frostad Eggesbø, Herman Tømmeraas og Emma Bones.