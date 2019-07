50 år gamle Tiësto holder koken – se bildene fra festkvelden

– Palmesus! Er dere klare for å feste utover natten? ropte nederlandske Tiësto rett etter at han entret scenen.

Etter jubelen å bedømme er det trygt å si at den 50-år gamle DJ-legenden fortsatt holder koken, etter flere tiår som en av de største i bransjen.

Tidligere har han tronet øverst på den offisielle rangeringen DJ MAG Top 100, og i dag er han fortsatt en av de største, på plass nummer seks.

I tillegg er han i miljøet blitt omtalt «Gudfaren av EDM (elektronisk dansemusikk)».

– Føler jeg har mine røtter her

KRSby møtte DJ-legenden før fredagens spillejobb. Etter å ha spilt på de største arenaer verden rundt i flere tiår, hadde han kun varme ord om Bystranda og ikke minst sine norske fans.

– Jeg er veldig giret for å være her, og liker godt å spille på spesielle scener som her på Bystranda. Jeg elsker Norge og føler at jeg har mine røtter her. Grunnen til det er at det var norske fans som var en av de første som omfavnet musikken min. Tidligere har jeg spilt i Oslo, Stavanger, Bergen og nå her i Kristiansand, sa Tiësto i et videointervju med KRSby tidligere på dagen.

Kristian Hole

– Jeg føler mye kjærlighet for mine norske fans, og det er mange talenter fra Norge nå som Kygo og Alan Walker. Ved å reise rundt og spille med yngre talenter, føler jeg meg yngre, sier Tiësto videre og smiler.

Viktig med variert program

Kristian Hole

Magnus Lund, bookingsjef i Palmesus, sier til KRSby at de har lagt vekt på å skape en fest for alle, noe som inkluderer band og artister som eksempelvis Sigrid og Highasakite, men også DJ-stjerner i verdensklasse – Som Tiësto.

– Palmesus har alltid vært en «crossover-happening» med variasjon innenfor de sjangrene vi har på programmet. Vi sørger for at det skal være en bredde i programmet, men som samtidig er tro mot det Palmesus alltid har vært, nemlig en fest, sier Lund til KRSby.

Kristian Hole

Kristian Hole

Kristian Hole

Kristian Hole

Kristian Hole