Nå har Palmesus sluppet enda et navn til 2020

– Det som imponerer oss mest med van Buuren er hans unike evne til å stadig utforske nye stilarter. Han er blant de ytterst få som klarer å utvikle seg og holde seg relevant, skriver Palmesus-sjef Leif Fosselie.

I dag ble det kjent at den nederlandske DJ- og trance-produsent-veteranen Armin van Buuren (42) returnerer til Palmesus, som avholdes på Bystranda for tolvte året på rad i Kristiansand 3.–4. juli 2020.

42-åringen er dermed det andre navnet på plakaten som er blitt bekreftet til Palmesus 2020, etter at New York-rapperen Asap Rocky ble bekreftet tidligere denne uka.

– Et av de vakreste stedene på planeten

2020 blir derimot ikke første gangen at trance-veteranen setter sine bein på Bystranda. I 2017 lagde han liv for en fullstappet bystrand under Palmesus.

I forkant av konserten hadde han følgende kommentar til KRSby:

– Det er utrolig vakkert her i Kristiansand, kanskje et av de fineste stedene på planeten. Jeg har besøkt Norge flere ganger. Første gangen var for lenge siden i 1999, så jeg vil gjerne gi en shoutout til alle mine norske fans som trofast har støttet meg alle disse årene, sa van Buuren til KRSby.

Gode tilbakemeldinger fra publikum

Kristian Hole

Fosselie sier at flere tilskuere har etterlyst nederlenderen og at showet hans i 2017 er en «højdare» i Palmesus-historien.

– Vi er blitt godt vant med flere av verdens største djs på Bystranda gjennom de siste årene, men det er likevel noe helt vanvittig stort rundt Armin van Buuren. Sist vi hadde ham i 2017, var det noe av det villeste og beste vi noen gang har opplevd og publikums tilbakemeldinger slo alle rekorder, mener Fosselie.

