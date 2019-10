Slik får du perfekt hud, hår og alt

KOMMENTAR: Det startet stille og rolig med litt betakaroten. Pillene som skulle gjøre deg like gyllenbrun som den bikinikledde og noe retusjerte bloggeren som reklamerte for det.

Derfra ballet det på seg. Barberhøvler. Tannbleking. Proteinpulver. Piller for håret. Piller for huden. Piller for alt!

La oss se litt nærmere på disse pillene. Med sexy navn som for eksempel «Beauty Bombz» blir slike «skjønnhetspiller» markedsført ut til unge jenter via store, kjente bloggere.

Et av de største selskapene som får bloggerne til å ta selfie med en pilleboks er selskapet Lab Pharma. I fjor hadde de en omsetning på over 50 millioner kroner. Under det mer kjente navnet «Care and repair» selger de produkter med navn som «Haircare» og «Skinrepair».

Kollagen - den hippeste mirakelkuren

La oss se litt nærmere på produktet «Skinrepair».

På hjemmesiden til Care and repair står det følgende om produktet Skinrepair:

«Det anbefales å benytte SKINREPAIR over tid for å bidra til normal hud.»

Normal hud? Javel? Jeg trodde begrepet «normal hud» omhandlet en hudtype, noe som i stor grad bestemmes genetisk, men hva vet vel jeg.

Ifølge hjemmesiden inneholder Skinrepair kollagen, sink, vitamin A og C, granateple og tomatekstrakt.

«Vidunderstoffet» kollagen er noe flere produsenter har fått øynene opp for, og som flere store bloggere lovpriser opp i skyene. De forteller om store endringer i huden og redusert rynkedybde.

Forskning er ikke lik fasit

Om det faktisk fungerer er ikke eksperter helt enige i. Professor ved seksjon for molekylær ernæring ved Universitetet i Oslo, Bjørn Steen Skålhegg, sier følgende om kollagentilskudd til ABC Nyheter:

– Det er nesten helt umulig at kollagen fra kapsler eller pulver du tar kan gå inn og bli til kollagen igjen i huden din eller i leddene dine. Sannsynligheten er nesten lik null.

Videre i artikkelen får en produsent av kollagentilskudd, i dette tilfelle Oslo Skin Lab, uttale seg. De trekker frem forskning de fremmer på sin hjemmeside. Denne forskningen er gjort på bestilling fra Oslo Skin Lab, noe som er vanlig praksis for kommersielle produkter.

Men som professor Skålhegg sier om forskning som er kjøpt og betalt, så støtter slike studier seg ofte på ufullstendig og dårlig dokumentert kunnskap. For forskning er ikke lik fasit. Dette er noe å huske på neste gang du leser at produkters resultater er «bekreftet av studier og forskning».

Noe som derimot er godt dokumentert kunnskap, er at de aller fleste får i seg de vitaminene og mineralene de trenger gjennom vanlig og variert mat. Hadde det eksistert en vidunderpille hadde alle tatt den. Ferdig snakka.

Mine aller beste tips

Dersom du absolutt vil ta samme kosttilskudd som bloggerne tar, foreslår jeg at du tar en kikk på innholdslistene på produktet og tar deg en tur i din lokale helsekostforretning og kjøper det der. Du vil nok høyst sannsynlig ikke merke en drastisk forandring, men da slipper du i hvert fall idiotiske abonnementsløsninger det omtrent er umulig å avslutte. Tro meg, jeg fikk barberblader og inkassovarsler i hytt og gevær dumpende ned i postkassa i flere måneder. Never again.

Hvis du vil se ut som bloggerne har jeg heller følgende tips til deg. Ha en feit lommebok og rikelig med tid. Da kan du gå til frisør og hudpleier så mye du orker!

Hvis du føler deg ekstra i siget kan du jo ta noen stikk med litt fillers, eller eventuelt et par operasjoner. Og føler du fremdeles ikke at du er “helt der”, så finnes det masse apper som kan redigere deg så brun og tynn som du vil.

Litt satt på spissen, men det er bedre med ord på spissen enn restylane spør du meg.