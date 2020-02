«Waves»: Det skjøre livet

1 2 3 4 5 6

Fakta: Waves Drama USA 2019 Regi og manus: Trey Edward Shults Skuespillere: Taylor Russell, Kelvin Harrison Jr., Alexa Demie, Sterling K. Brown, Lucas Hedges, Renée Elise Goldsberry Musikk: Trent Reznor, Atticus Ross Aldersgrense: 12 år

«Waves» forteller to historier om den samme familien. Den første handler om Tyler (Kelvin Harrison Jr.), en ærgjerrig high school-atlet som ubønnhørlig styrer mot en stor tragedie, den andre om hans lillesøster Emily (Taylor Russell) som må leve med konsekvensene av det broren har gjort.

Regissør og manusforfatter Trey Edward Shults, samme mann som sto bak den veldig forskjellige skrekkfilmen «It Comes at Night» (2017), har stålkontroll på det tekniske. Kamerabruken er virtous – se bare hvordan vi liksom danser mellom menneskene inne i en bilkupé i åpningsskvensen – og skuespillerne er 100 prosent troverdige i roller som krever et utall nyanser.

Samtidig må det sies at første halvdel av «Waves», den som handler om Tyler, er så medrivende fortalt og så opprivende i sitt innhold, at Emilys del nærmest fremstår litt puslete i forhold.

Likevel: Til sammen sier disse historiene noe om hvor skjørt det er, dette livet, men også at det er mulig å komme over selv de mest traumatiske hendelser så lenge man klarer å tilgi, forsone seg og gå videre.

Det er selvsagt ikke dårlig, bare dét.