«Annabelle Comes Home»: Litt av et dukkehjem

1 2 3 4 5 6

Fakta: Annabelle Comes Home Skrekkfilm USA 2019 Regi og manus: Gary Dauberman Skuespillere: Mckenna Grace, Madison Iseman, Katie Sarife, Patrick Wilson, Vera Farmiga Aldersgrense: 15 år

Som vi vet etter å ha sett «Annabelle» (2014) og «Annabelle: Creation» (2017): Annabelle er ikke en dukke du vil ta med deg hjem.

«Demonologene» Ed og Lorraine Warren (de fra «The Conjuring»-filmene, ja, nok en gang spilt av Patrick Wilson og Vera Farmiga) gjør det likevel. De innlemmer Annabelle i sin samling av onde gjenstander, fremsier noen bønner, låser døren og – passe teit i grunnen – overlater huset til sin lille datter og to barnevakter mens de selv tar seg en frikveld. Minutter senere bryter helvete løs igjen.

Som de andre filmene i «franchisen» er «Annabelle Comes Home» vellaget på alle vis. Men etter en forholdsvis lovende første halvdel – hvor filmen veksler mellom å ta seg selv svært alvorlig og liksom blunke skøyeraktig til oss i kinosalen – er det som om filmskaperne brått går tom for gode, uhyggevekkende ideer. Da tyr de i stedet til bø!-effekter som ganske snart blir repetitive og trettende.

Og til slutt sitter man ikke igjen med stort annet enn en følelse av at «Annabelle Comes Home» bare er et oppspill til enda flere oppfølgere.