«The Addams Family»: Savner mer snert

Fakta: The Addams Family USA 2019 Animasjon/familiefilm Regi: Greg Tiernan, Conrad Vernon Manus: Matt Lieberman Norske stemmer: Jan Gunnar Røise, Cathrine Bang Norum, Mathilda Gressberg, Elisabeth Moberg Originale stemmer: Charlize Theron, Oscar Isaac, Chloë Grace Moretz Aldersgrense: 6 år

Filmen er en animert versjon av Charles Addams’ tegneserie, og karakterene er veldig like de originale tegningene til Addams fra 1930-tallet. Familien Addams er en merkelig familie bestående av blant andre ekteparet Mortitia og Gomez, barna Wednesday og Pugsley, og butleren Lurch.

De snur opp ned på ting, og er på sitt lykkeligste når de er ulykkelige. Litt selvmotsigende vil de imidlertid helst ha et godt forhold til naboene, og liker ikke når de kommer med brannfakler for å jage dem vekk fra nabolaget. Karakterene Addams har skapt er gøyale og annerledes, noe jeg synes kom best frem i filmatiseringene fra 1991 og 1993, med blant andre Christina Ricci og Anjelica Houston på rollelisten.

Animasjonsfilmen blir derimot litt kjedelig og intetsigende. Foruten åpningen av filmen, som er kul, har karakterene mistet mye av snerten og filmens skurk er direkte gørr. Et par sekvenser, som da fetter It ruller opp gangsta style til «Drop It Like It’s Hot» og Mortitas spesielle valg av sminke (asken til sine døde foreldre) løfter det hele litt, men det skulle bare vært så mye mer av det.