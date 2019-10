«Amanda»: Livet etter terroren

1 2 3 4 5 6

Fakta: Amanda Drama Frankrike 2018 Regi: Mikhaël Hers Manus: Maud Ameline, Mikhaël Hers Skuespillere: Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin, Ophélia Kolb, Marianne Basler Musikk: Anton Sanko Aldersgrense: 12 år

Det kan høres ut som oppspillet til et typisk hollywood-sk melodrama.

David (Vincent Lacoste) er den unge, mer eller mindre bekymringsløse mannen som lever fra dag til dag og uten ansvar for andre enn seg selv. Dét skal brått endre seg når søsteren blir drept i et terrorangrep og han må ta seg av hennes syv år gamle datter Amanda (Isaure Multrier).

Det er flere grunner til at «Amanda» oppleves som noe mer enn en klisjé.

Lenge er den ganske enkelt en skildring av hverdagsliv i Paris. For David handler det mye om å flørte med hun pene i naboleiligheten. Og når det ufattelige først har skjedd, unngår filmen alle store ord – at terroren er begått av islamister, antydes liksom bare i forbifarten – og viser i stedet at livet går videre, tross alt. Slik blir «Amanda» en historie de aller fleste vil kunne tro på og kjenne igjen noe av seg selv i.

Ja, også hjelper det selvsagt at alle skuespillerne er skikkelig gode og at Paris er en av verdens mest tiltalende og fotogene storbyer.

Et dystert bakteppe til tross: Det er en film man blir varm om hjertet av, dette her.