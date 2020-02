«Flukten over grensen»: Små motstandshelter

1 2 3 4 5 6

Fakta: Flukten over grensen Familiefilm/Spenning Norge 2020 Regi: Johanne Helgeland Manus: Maja Lunde Skuespillere: Anna Sofie Skarholt, Bo Lindquist-Ellingsen, Samson Steine, Bianca Ghilardi-Hellsten, Henrik Siger Woldene, Kari Simonsen Aldersgrense: 9 år

Året er 1942, og tyskerne er i full gang med å arrestere og deportere norske jøder. Mens 10 år gamle Gerda, idealistisk anlagt og fan av De tre musketerer som hun er, har tatt et tydelig standpunkt mot nazismen, er storeboren Otto mer ambivalent. Så oppdager søsknene at mamma og pappa skjuler to jødiske barn i kjelleren.

«Flukten over grensen» er tradisjonell i formen og pedagogisk lagt opp. En satire eller et formeksperiment à la «Jojo Rabbit» er dette såvisst ikke. Men manusforfatter Maja Lunde, som er mest kjent for å ha skrevet bestselgerne «Bienes historie» og «Snøsøsteren», vet akkurat hvordan man bygger opp spenning og hvordan man får frem de dypere følelsene. Og hun lar oss heller ikke glemme at virkeligheten er kompleks: Ikke alle nordmenn var snille og ikke alle tyske soldater var slemme.

Moralen i historien er dessuten av den tidløse typen. «Hvorfor skal vi ta så store sjanser for dem?» spør Otto på et tidspunkt. «De er folk og vi er folk. Og folk må hjelpe hverandre,» svarer kameraten.

Både små og store kinogjengere vil ha mye å hente her.