«Ad Astra»: Brad Pitt på nye planeter

Fakta: Ad Astra USA 2019 Sci-fi /thriller Regi: James Gray Manus: James Gray, Ethan Gross Skuespillere: Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Liv Tyler, Donald Sutherland Aldersgrense: 12 år

Roy McBride (Brad Pitt) har gitt livet sitt til å utforske verdensrommet. Han er den perfekte astronaut, men som ektemann er han heller håpløs. Uansett hva som skjer går pulsen aldri opp, og han holder alltid hodet kaldt. Helt til han oppdager at faren, som har vært savnet i 16 år, muligens er i live svevende et sted utenfor Neptun.

Filmens største stjerne er filmfotograf Hoyte Van Hoytema («Interstellar», «Her»). Speilrefleksjonene i gullvisirene, bruken av lys og mørke, og den nesten 70-tallsaktige koloritten, er med på å gi filmen et nytt og annerledes uttrykk. For det er ikke til å komme unna at vi har sett bra filmer fra verdensrommet før, som «Gravity».

Brad Pitt spiller sin til nå mest krevende rolle, for det er så nært og nakent, og stort sett klarer han seg ganske bra. James Gray («The Lost City of Z») har regi og skrev manuset med Ethan Gross, og det er virkningsfullt og ambisiøst å sette en så nær historie som forholdet mellom far og sønn, mot et så stort bakteppe som verdensrommet. Spenning er det også, men jeg savner imidlertid et litt bedre gjennomarbeidet manus hvor også birollene har en ordentlig funksjon, som Donald Sutherlands og Liv Tylers roller.