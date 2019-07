Anmeldelse: Elektronisk regndans med Alan Walker

1 2 3 4 5 6

Hvem: Alan Walker

Hvor: Palmesus, lørdag kveld

Lørdag var det Fana-gutten Alan Walker (21) som entret scenen til full jubel på Bystranda, etter at Unge Ferrari takket for seg. Et par låter ut i settet ble festen forvandlet til en ekte regndans – Noe publikum taklet strålende.

EDM-kometens karriere har skutt internasjonalt i været etter at singelen «Faded» ble en global hit i 2015.

Siden har han fulgt opp med med låter som «On My Way», «Alone» og «Darkside» som takket være hans elektroniske og perfeksjonerte lydbilde har blitt million-suksesser. Skal man tolke publikumsresponsen, var det Walkers egne låter som fungerte best under lørdagens DJ-sett på Palmesus.

Kristian Hole

Walker sørget rett og slett for å gi det folket ville ha: En god blanding av sine beste låter, blandet med nåtidas remikser av populære låter som «So Am I» av Ava Max og eldre klassikere som «Zombie Nation» av Kernkraft 400.

Å anmelde et DJ-sett er kanskje ikke en lett oppgave. Som kulturjournalist har jeg flere ganger hørt påstanden: «En DJ trykker jo bare på play. Det kunne like godt vært en Spotify-liste».

Men det ligger virkelig mye arbeid bak. I tillegg til at mange DJ-er selv produserer flere av låtene, som Alan Walker, er en stor del av DJ-kunsten å finne de perfekte låtene til settene, de gode overgangene, remikse låter eller lage «mashups», og rett og slett se an stemningen på hvor man skal spille.

Og i dette tilfellet virket det som Alan Walker hadde gjort hjemmeleksa før årets spillejobb. I tillegg ble jeg positivt overrasket over hvor mye «den mystiske gutten med sort munnbind» bydde på seg selv og kommuniserte med publikum.

Kristian Hole

I denne vurderingen har KRSby sett på konsertopplevelsen i sin helhet, alt fra det musikalske til sceneopptreden, tilstedeværelse og kontakt med publikum – og ikke minst publikumsresponsen i seg selv.