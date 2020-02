«Birds of Prey»: Glitter og gørr

1 2 3 4 5 6

Fakta: Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn) Action/Eventyr USA 2020 Regi: Cathy Yan Manus: Christina Hodson Skuespillere: Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Ewan McGregor Aldersgrense: 15 år

«Suicide Squad» var en av 2016s mest uspiselige filmer. Den gode nyheten er at Jared Leto ikke har fått lov til å gjenta sin patetiske Joker-tolkning i denne oppfølgeren. Den dårlige er at «Birds of Prey» ikke er blitt stort lettere å svelge av den grunn.

Velkommen til en verden hvor «heltene» og skurkene er psykotiske mordere, alle som én, og hvor ingenting til syvende og sist betyr noe som helst.

Her er innhold fullstendig underordnet form. Regissør Cathy Yan pøser på med tricks fra den ironiske actionfilmens dreiebok – animasjon, tøysete voiceover, umotiverte musikalinnslag, ukronologisk fortellerstruktur, en nonchalant holdning til grov voldsbruk – uten å bry seg om at filmer som «Kick-Ass» og «Deadpool» gjorde den slags til døde for mange år siden.

Og de egentlig dyktige skuespillerne Margot Robbie og Ewan McGregor, i rollene som henholdsvis den barnslige vigilanten Harley Quinn og den torturglade gangsteren Black Mask, har kun groteske grimaser og spjåkete kostymer å bidra med.

Og når støyen omsider har lagt seg, sitter man igjen uten annet enn en emmen smak i munnen. Vel bekomme.