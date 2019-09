«Toy Story 4»: Verdens beste leketøys

1 2 3 4 5 6

Fakta: Toy Story 4 Animasjon/Familiefilm USA 2019 Regi: Josh Cooley Amerikanske stemmer: Tom Hanks, Keanu Reeves, Patricia Arquette, Christina Hendricks, Jordan Peele, Annie Potts Norske stemmer: Sven Nordin, Anders Bye, Cathrine Bang Norum, Siri Nilsen, Hans Marius Hoff Mittet Aldersgrense: 6 år

Sheriffdukken Woody er og forblir verdens mest lojale leketøy. Når barnet «hans», Bonnie, lager seg en ny bestevenn – Gaffen heter han, og er en gebrekkelig, liten fyr satt sammen av en plastskje, en piperenser og en brukket ispinne – er det ingenting Woody ikke vil gjøre for å holde nykommeren trygg. Den påfølgende bobilferien skal bli mildt sagt begivenhetsrik.

Standarden for denne typen dataanimert familieeventyr ble satt av den første «Toy Story»-filmen i 1995. Og snart et kvart århundre senere ligger serien fremdeles et hestehode foran konkurrentene på alle de avgjørende punktene: Hver scene er gjennomtenkt ned til siste visuelle og verbale detalj, hver figur har sin egen unike historie og personlighet, hver actionsekvens er preget av kreativt overskudd, hvert emosjonelle øyeblikk er fundert i noe dypt menneskelig.

«Toy Story 4» er kort sagt en komplett filmopplevelse for både store og små.

Bare en liten merknad om den norske versjonen: Stemmene er kvikke og fine, de, men det forstyrrer når tale og tekst er basert på forskjellige oversettelser. «Rask,» sier Gaffen. «Søppel,» sier underteksten. «Huh?» tenker publikum.