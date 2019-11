«Doctor Sleep»: Tilbake til ondskapens hotell

1 2 3 4 5 6

Fakta: Doctor Sleep Horror USA 2019 Regi: Mike Flanagan Skuespillere: Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, Jacob Tremblay Aldersgrense: 15 år

«Doctor Sleep» er noe så ambisiøst som en oppfølger til Stanley Kubricks ikoniske grøsser «Ondskapens hotell» (1980). Og selv om han henter mye fra originalfilmen – flere motiver her er rett og slett nitidige gjenskapninger – skal regissør Mike Flanagan ha for at han prøver å skape noe eget.

Dannie Torrance (Ewan McGregor) er blitt voksen. Han, som engang pleide å tråkke rundt i gangene på The Overlook Hotel på trehjulssykkel, strever nå med å holde seg nykter, men har fremdeles sine telepatiske evner, sin «shine», i behold. Så kommer han borti noen vampyrlignende skapninger som ernærer seg på sånne som ham.

Siden det strengt tatt ikke fantes noen god grunn til å «følge opp» «Ondskapens hotell», føles det i utgangspunktet helt greit at «Doctor Sleep» er blitt en såpass annerledes film. Det visuelle uttrykket er varmere, handlingstrådene er flere og mer kompliserte, og Flanagan viser, akkurat som Stephen King i de originale bøkene, mer omtanke for menneskene enn Kubrick gjorde.

Dessverre har også «Doctor Sleep» et problem «Ondskapens hotell» definitivt ikke hadde: Den er aldri i nærheten av å bli skummel.