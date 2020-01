«Bad Boys for Life»: Gutta boys er blitt gamle

1 2 3 4 5 6

Fakta: Bad Boys for Life Action/Komedie USA 2019 Regi: Adil El Arbi og Bilall Fallah Skuespillere: Will Smith, Martin Lawrence, Joe Pantoliano Aldersgrense: 15 år

For å ta det første først: Den originale «Bad Boys» (1995) er ikke like kul som du har gått rundt og trodd de siste 25 årene. Faktisk fremstår den i dag som et oppkok av teite actionklisjeer og flau kjekkashumor som for lengst har gått ut på dato. Tro meg, jeg så tullballet om igjen kvelden før denne helt unødvendige tredjefilmen.

I «Bad Boys for Life» handler mye av kjeklingen mellom politikompisene Marcus (Martin Lawrence) og Mike (Will Smith) om hvor gamle og akterutseilte de er blitt – førstnevnte gjør til og med et forsøk på å pensjonere seg – men ellers er absolutt alt ved det samme.

Skytescener filmet i slow motion går fremdeles for å være toppen av cinematisk «cool». Krimplottet er lite annet enn en unnskyldning for et utall eksplosjoner og voldelige konfrontasjoner. De kvikke og festlige replikkvekslingene oppleves aldri riktig så kvikke og festlige som Lawrence og Smith prøver å selge dem inn som. Alt for lang er filmen også.

Kanskje er terningkast 2 i strengeste laget. Men nå har jeg sett to «Bad Boys»-filmer på under ett døgn, og er bare nødt til å avreagere på et eller annet vis.