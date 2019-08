«Good Boys»: Barnefilm for voksne

1 2 3 4 5 6

Fakta: Good Boys Komedie USA 2019 Regi: Gene Stupinsky Skuespillere: Jacob Tremblay, Keith L. Williams, Brady Noon, Will Forte, Molly Gordon Aldersgrense: 9 år

Kompisene Max, Lucas og Thor er 12 år gamle og på full fart inn i en av livets vanskeligste faser: overgangen fra barn til tenåring. Når Max, som er fryktelig forelsket i klassevenninnen Brixlee, blir invitert på «kyssefest», skal det sette i gang en katastrofal kjede av hendelser som blant mye annet involverer en drone, en pakke dop, en hel del sexleketøy og flere temmelig foruroligende glimt inn i de voksnes verden.

Det beste – og morsomste og pinligste og mest rørende – med «Good Boys» er dens fremstilling av pre-tenåringsguttene: naiviteten, sårbarheten, frykten for autoriteter, behovet for å tøffe seg, de skjøre vennskapene, de kompliserte løsningene på veldig enkle problemer, de merkelige forestillingene om hvordan ting henger sammen. Alle voksne har vært der.

Og kanskje er dette mer en film for oss som har vært der enn de som faktisk er der. Selv om «Good Boys» har fått 9-årsgrense her til lands, hvilket betyr at den kan ses av barn helt ned til 6 år så lenge de er i følge med foresatte, er både språkbruk og voldsskildringer drøye som i en egentlig ganske drøy voksenfilm.