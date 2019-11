«Ailos reise – Et nordnorsk eventyr»: Naturens magi

1 2 3 4 5 6

Fakta: Ailos reise – Et nordnorsk eventyr Frankrike/Finland/Norge 2018 Familiefilm Regi: Guillaume Maidatchevsky Manus: Morgan Navarro, Marko Röhr Norske stemmer: Bjørn Sundquist Aldersgrense: 6 år

Filmen beskrives som et magisk juleeventyr, det er jeg imidlertid ikke enig i. Noe særlig julestemning kan jeg ikke si jeg fant, bortsett fra at store deler av filmen foregår i snø og det handler om reinsdyr. Uansett, en fin og lærerik familiefilm er det i alle fall.

Visste du for eksempel at lemenet kalles Nord-Norges kjøttbolle, eller at jerven er som et spøkelse i skogen? Jerven kunne forresten også vært enda farligere hvis han ikke lot seg distrahere så lett av det motsatte kjønn, og få en enorm trang til å vise frem alle triksene sine. Men det er ikke bare lek og humor. Filmen viser på en god måte naturens mer harde og brutale sider, men uten at det blir for grusomt for de minste.

Den nordnorske naturen er et nydelig bakteppe, og er du ikke en ihuga Disney-fan og sikler etter «Frost 2»-premieren, er dette et veldig godt alternativ. For det er eventyr, men samtidig virkeligheten, godt fortalt med Bjørn Sundquists stemme. Jeg savner innimellom et mer kreativt manus, men det er noe veldig fint med å bli påminnet om naturens magi som vi har rundt oss hele tiden og ofte tar litt for gitt.