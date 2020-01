«22. juli»: Rystende og realistisk

1 2 3 4 5 6

Fakta: 22. juli TV-SERIE Premiere: Søndag 5. januar. NRK TV og NRK1 kl. 21.30, en serie i seks deler. Regi: Pål Sletaune Medregi: Gjyljeta Berisha Manus: Sara Johnsen (hovedforfatter), Pål Sletaune, Kjersti Wøien Håland og Gjyljeta Berisha. Serieskapere: Sara Johnsen og Pål Sletaune. Medvirkende: Alexandra Gjerpen, Øyvind Brandtzæg, Helga Guren, Ane Skumsvoll, Marius Lien, Fredrik Høyer, Gard Skagestad, Hamza Kader m.fl. Aldersgrense: 12 år

Vi får se det fra perspektivene til blant andre helsepersonell, politi, redningsmannskap og journalister. Serien er basert på grundig research av de virkelige hendelsene, og intervjuer med folk som var på jobb den dagen, men de fem hovedpersonene som på hver sin måte blir involvert i hendelsene er fiktive. De representerer noen av dem som tok imot de skadde, reddet liv, trøstet etterlatte, følte avmakt i et system som sviktet, og de som prøvde å forstå det uforståelige.

Anine (Alexandra Gjerpen) dekker terroren som journalist i Aftenposten, og gjennom henne får vi se medias situasjon med blant annet de etiske diskusjonene rundt publisering av informasjon. Men serien får også frem interessante poeng rundt sykehuspolitikken i Norge, og det norske helsevesenet på godt og på vondt gjennom hennes dekning av sykehussammenslåingen, nedskjæringer og planene om å flytte traumestua i forkant av 22. juli. Samtidig belyses også behovet avisen har for å ha en person som vil stå frem og som de kan vinkle saken rundt, og hvordan det kan ta fokus bort fra hva saken egentlig handler om, og hvilken belastning det er for varsleren som blir sakens ansikt utad.

Politiets rolle når det gjelder responstid, kaoset rundt beredskapstroppens båtflause og feilkjøring, og hvordan campingturister risikerte livene sine mens tungt bevæpnede politi dirigerte trafikken, eller stod passive på brygga, blir skildret fra flere sider. Også fra politiets, selv om det er vanskelig å ikke sitte igjen med følelsen av at den største systemsvikten den dagen var nettopp hos politiet. Og at hadde de reagert før og på en mer effektiv og samlet måte, kunne flere ha vært reddet. Det er ikke nødvendigvis ny informasjon, men måten fiksjon brukes for å få frem fakta er svært virkningsfullt. Jeg anbefaler ikke tenåringene å se serien alene.

Serieskaperne Sara Johnsen og Pål Sletaune leverer et imponerende og solid stykke arbeid, som bidrar til å skape en større forståelse for hele det sammensatte, og til tider kaotiske bildet. De setter ting på dagsorden igjen som ikke kan diskuteres nok, og som absolutt ikke er fikset i etterkant av terrorhandlingene. De har klart å skape en serie som detaljert beskriver hendelsene og omstendighetene rundt uten at det blir forvirrende eller langtrukkent, og uten å miste det nære og menneskelige perspektivet. Og aldri før har jeg sett en serie som så til de grader stiller de riktige spørsmålene, og som setter fingeren på akkurat det som er galt med det norske samfunnet – «verdens beste land å bo i».