«Flukten fra Øst-Tyskland»: En røverhistorie fra virkeligheten

Fakta: Flukten fra Øst-Tyskland Drama/Thriller Tyskland 2018 Originaltittel: Ballon Regi: Michael Herbig Manus: Kit Hopkins Skuespillere: Friedrich Mücke, Karoline Schuch, David Kross Musikk: Marvin Miller Aldersgrense: 12 år

Ingenting sier mer om forholdene i Øst-Tyskland enn alt folk gjorde for å slippe vekk derfra. En av de mest spektakulære historiene er den om familiene Strelzyk og Wetzel: I 1979 forsøkte de – tre barn og fire voksne – to ganger å fly over grensen til Vest-Tyskland i en egenkonstruert, hjemmesydd varmluftballong. Det sier seg vel selv hvor farlig dette foretagendet var. Og i hælene hadde de det beryktede statspolitiet Stasi.

Vi har sett filmer om livet i kommuniststaten DDR før. Men mens for eksempel «De andres liv» (2006) var en bekmørk studie i paranoia og fremmedgjøring, har «Flukten fra Øst-Tyskland» – selv om den altså er basert på virkelige hendelser – den lettbente tonen til en god, gammeldags røverhistorie. Rent estetisk er filmen dessuten så lekker at den nesten får slengbuksene og de gråbrune hjemmene til å se sånn hipsteraktig kule ut.

«Flukten fra Øst-Tyskland» er unektelig svært underholdende. Som historieleksjon må den også sies å fungere brukbart. Til syvende og sist spørs det likevel om filmen ikke blir et par hakk for overfladisk til å gjøre ordentlig, varig inntrykk.