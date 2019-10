«Gemini Man»: Will Smith vs. Will Smith

1 2 3 4 5 6

Fakta: Gemini Man Action USA 2019 Regi: Ang Lee Skuespillere: Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen Aldersgrense: 12 år

Henry Brogan (Smith) vil bare pensjonere seg. Men siden Brogan har vært snikmorder for amerikansk etterretning – og siden «Gemini Man» er en forsøksvis paranoid actionthriller av Jason Bourne-skolen – skal dét selvsagt vise seg å ikke være så lett. Twisten er at agenten som jakter på ham, er en 30 år yngre kloning av Brogan selv.

Produsentene gjør et stort nummer av filmens teknologiske nyvinninger – ikke bare den som har gjort Will Smith ung igjen, men også den superhøye bildefrekvensen (spør en onkel med abonnement på Lyd & Bilde) og bruken av 3D+ – uten at denne seeren blir overbevist om at de representerer et fremskritt.

På meg har de merkelig glatte, liksom alt for skarpe bildene snarere en fremmedgjørende og avstandsskapende effekt. Og teknologien kan i hvert fall ikke dekke over at «Gemini Man» er en middels film basert på et bisart premiss. For å si det sånn: Å se en 51 år gammel Will Smith gi The Fresh Prince of Bel-Air en klem, kan vanskelig bli annet enn kleint.

Men den motorsykkeljakten i Colombia var faktisk ganske fet. Såpass skal regissør Ang Lee ha.