«De dødes tjern»: Gamle grøss blir som nye

Fakta: De dødes tjern Skrekkfilm Norge 2019 Regi: Nini Bull Robsahm Skuespillere: Iben Akerlie, Jakob Andersen Schøyen, Sophia Lie, Patrick Walshe McBride, Jonathan Harboe, Elias Munk, Ulrik von der Esch Aldersgrense: 15 år

«De dødes tjern» er ikke en nyinnspilling av den norske klassikeren fra 1958. Den er heller ikke en trofast adapsjon av André Bjerkes roman fra 1942. Mange voksne vil likevel dra kjensel på historien.

Som de to første versjonene søker «De dødes tjern» anno 2019 spenning i skjæringspunktet mellom rasjonalitet, overtro og psykose: En gruppe ungdommer reiser til hytten hvor broren til en av dem, den tause, introverte Lillian (Iben Akerlie), forsvant året før, og nesten med en gang begynner uforklarlige ting å skje. Spøker det? Er noen ute etter å ta dem? Eller skjer alt sammen bare i Lillians hode?

Regissør Nini Bull Robsahm har klart å fange mye trolsk atmosfære der ute blant grantrærne og i Akerlie har hun en hovedrolleinnehaver med et ansikt det er fascinerende vanskelig å lese. Det Robsahm ikke helt har lykkes med, er å finne den rette balansen mellom moderne tenåringsskrekkis – med alt det krever av «jump scares» og drønnende lydeffekter – og voksent, psykologisk drama.

«De dødes tjern» har mye for seg. Men man får følelsen av det ligger en enda bedre film og vaker like under overflaten her.