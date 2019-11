«Terminator: Dark Fate»: Tiden ute for Terminator

1 2 3 4 5 6

Fakta: Terminator: Dark Fate Action/Science fiction USA 2019 Regi: Tim Miller Skuespillere: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Gabriel Luna Aldersgrense: 15 år

Det som i sin tid gjorde «The Terminator» (1984) og «Terminator 2: Judgment Day» (1991) til epokegjørende filmer i krysningspunktet mellom action og science fiction, var alle de nye ideene og tekniske innovasjonene de bragte til torgs. For at film nummer 6 i serien – som glatt overser de tre foregående installasjonene – virkelig skulle ha fungert, måtte den ha hatt noe tilsvarende å by på.

Dét har den beklageligvis ikke.

At «Terminator: Dark Fate» har tøffe kvinner – den meksikanske ungjenta Dani (Natalia Reyes), den «forsterkede supersoldaten» Grace (Mackenzie Davis) og den nå bitre inntil det parodiske Sarah Connor (Linda Hamilton) – i alle de ledende rollene, er ganske enkelt ikke nok.

OK, så får filmen noe overraskende fint ut av Arnold Schwarzeneggers gjesteopptreden som gammel og grå original-terminator. Men ellers er alt sammen nær ved å koke bort i langtekkelige forklaringer av alternative tidslinjer og actionsekvenser som verken oppleves spesielt spennende eller oppfinnsomme.

Det er synd å si det, men kanskje hadde det vært like greit om denne «franchisen» ble terminert én gang for alle.