Anmeldelse: Hele Bystranda sang «Don’t Kill My Vibe»

1 2 3 4 5 6

Hvem: Sigrid

Hvor: Palmesus, lørdag kveld

Etter Alan Walkers DJ-sett, hvor tilskuerne fikk seg en real dusj fra værgudene, lettet de verste skyene og sola skinte på kveldens neste artist: Sigrid.

Det siste årene har hun fått internasjonal oppmerksomhet, og i fjor kapret hun tittelen «Winner of BBC Music Sound of 2018» – Som ble kåret av 170 musikkeksperter i juryen.

Forventningene var altså høye før lørdagens konsert på Bystranda. Og for å gå rett på sak: 22-åringen fra Ålesund innfridde forventningene.

I tillegg til å levere på et høyt musikalsk nivå gjennom hele konserten, var hennes sceneopptreden uanstrengt, naturlig og sjarmerende.

Det bør også nevnes at det er få artister som synger like klokkereint og bra live som på Spotify. De fem bandmedlemmene hun hadde med seg bør også nevnes, siden de gjorde at hun kunne skinne utover kvelden.

Kristian Hole

Et av de store høydepunktene for publikum var nok da hun introduserte sin hittil mest kjente sang «Don’t Kill My Vibe»:

«Har du noen gang følt at du ikke har blitt respektert? Det har skjedd meg. Da lagde jeg denne låten», sa hun til full jubel.

Samtidig var det like høyt nivå da Sigrid satte seg alene ved pianoet og sang den nedstemte balladen «Dynamite».

I forkant var jeg litt i tvil om hvordan Sigrid skulle fungere i strandfest-programmet mellom Alan Walker og Fedde le Grand, men jeg opplevde det som en fin «pustelomme» hvor publikum kunne nyte musikken til en av Norges mest lovende artister.

Kristian Hole

I denne vurderingen har KRSby sett på konsertopplevelsen i sin helhet, alt fra det musikalske til sceneopptreden, tilstedeværelse og kontakt med publikum – og ikke minst publikumsresponsen i seg selv.