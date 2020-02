«Den skjønne tiden»: Kreativ kjærlighetshistorie

1 2 3 4 5 6

Fakta: Den skjønne tiden Frankrike 2019 Drama/komedie/romantikk Regi: Nicolas Bedos Manus: Nicolas Bedos Skuespillere: Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, Fanny Ardant Aldersgrense: 12 år

Mange av Frankrikes beste skuespillere, og flere av dem Bedos brukte i sin forrige film «Mr. Og Mrs. Adelman», bidrar til å løfte filmen ytterligere, og det er en fornøyelse å følge forholdene deres.

Victor (Daniel Auteuil), en voksen mann i 60-årene kjeder seg mye av tiden. Han liker ikke det moderne samfunnet med alle tekniske duppedingser, mens kona Marianne (Fanny Ardant) er stikk motsatt og det fører til store konflikter i ekteskapet. Antoine (Guillaume Canet) driver et firma som arrangerer en ny type underholdning. Et slags rollespill som lar folk reise tilbake i tid ved hjelp av skuespillere og teaterrekvisitter, og kanskje kan det gi det aldrende ekteparet en ny gnist i forholdet. Men det hele blir litt komplisert da Antoine er forelsket i skuespilleren som spiller Marianne, og hun går litt for mye inn i rollen sin.

Filmen er smart og elegant laget, og den skildrer kjærlighetens mange opp- og nedturer både fra perspektivet til et langt ekteskap, og til et ganske ferskt forhold mellom to yngre mennesker. Og kanskje har de flere likheter enn forskjeller, for hos begge handler det om å sette pris på hverandre uten å miste seg selv.