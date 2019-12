«Countdown»: Når du får demoner i mobilen

1 2 3 4 5 6

Fakta: Countdown Skrekkfilm USA 2019 Regi: Justin Dec Skuespillere: Elizabeth Lail, Anne Winters, Peter Facinelli Aldersgrense: 15 år

Premisset i «Countdown» beskrives kanskje best som en oppdatert variant av det i «The Ring» (2002).

En app som forteller deg akkurat når du skal dø – komplett med nedtellingsklokke, ubehagelig varslingslyd og besøk fra en skikkelig plagsom demon – ligger klar for nedlasting til smarttelefonen din. Sykepleieren Quinn (Elizabeth Lail) er en av dem som plutselig får det travelt med å overleve.

Utrolig nok prøver ikke «Countdown» engang å si noe om hvordan livene våre er blitt overtatt av apper. I stedet bruker den mye tid på et #metoo-subplott som til syvende og sist skal vise seg å føre eksakt ingensteds. Og dens bruk av «jump scares» er like uskummel som den er trettende.

«Bø!» sier filmen. Nei, det var visst ikke noe allikevel. «Bø!» sier den igjen. Nei, gitt, det var ikke noe denne gangen heller. «Bø!» Å, der var demonen, ja.

Til tross for dette er ikke «Countdown» helt gal til tenåringsskrekkis å være. Lail er en sympatisk hovedrolleinnehaver og et par fargerike bikarakterer er på plass for å tilføre litt humør når det trengs som mest.

Men om du kommer til å huske filmen når julen er over? Nei, det kan jeg ikke tenke meg.