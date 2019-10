«Twin»: Tvilsomme tvillinger

1 2 3 4 5 6

Fakta: Twin TV-SERIE NRK1 og NRK TV: Søndag 27. oktober Premiere: NRK1 søndag 27. oktober kl. 21.05, og NRK TV Serieskaper: Kristoffer Metcalfe, etter en original idé av Kristoffer Metcalfe, Kristofer Hivju og Gisle Norman Melhus Regissører: Kristoffer Metcalfe og Erika Calmeyer Skuespillere: Kristofer Hivju, Rebekka Nystabakk, Marlon Langeland, Nanna Blondell, Mathilde L. H. Cuhra, Gunnar Eiriksson med flere. Aldersgrense: 12 år.

Plottet og hendelsesforløpet blir rett og slett for usannsynlig for meg. Eneggede tvillinger som ikke har hatt kontakt på 15 år, men de bor ganske nærme. Han ene er surfeboms, han andre familiefar. Under familieidyllen skjuler det seg imidlertid mye grums, og surfebomsen er kanskje ikke så upålitelig når det kommer til stykket likevel. Plutselig blir han på en måte helten i historien, men uten at han har gjort noe for å fortjene det.

Serien er bygget opp som et spenningsdrama hvor litt og litt av historien avsløres underveis. Jeg skal ikke røpe for mye, men jeg kan si at den ene tvillingbroren dør og den andre tar hans identitet for å hindre at noen havner i fengsel. Spenningsoppbyggingen fungerer imidlertid dårlig. Først og fremst fordi jeg ikke bryr meg om hemmeligheten blir avslørt, og jeg har ingen sympati for noen av karakterene. De prøver å rettferdiggjøre handlingene deres utover i serien, men jeg ser ingen formidlende omstendigheter. Bare folk som oppfører seg som brødhuer, og «surprise, surprise», når du gjør noe galt får det konsekvenser!

Teksten fortsetter under bildet

Eirik Evjen/Nordisk Film Production/NRK

Jeg vil gjerne like serien. Visuelt sett er den slående vakker og viser Lofoten fra sin aller beste side, og skuespillerne leverer solide prestasjoner. Ser jeg bare på det tekniske er det skikkelig bra, og for første gang kan jeg faktisk høre/forstå alt som blir sagt i en norsk serie uten at det er tekstet. Men så er det storyen, da. Selv om serieskaperne kaster seg utpå på noen stor bølger og tar noen modige valg (aldri slutt med det), blir det dessverre «wipeout» denne gangen.