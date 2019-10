«Operasjon Mumie»: Spenning for de minste

1 2 3 4 5 6

Fakta: Operasjon Mumie Norge 2019 Barnefilm/familiefilm Regi: Grethe Bøe Manus: Grethe Bøe, Jørn Lier Horst, Hans Jørgen Sandnes Skuespillere: Anniken von der Lippe, Rolf Kristian Larsen, Pål Sverre Hagen, Emma Pedersen Kilane, Thomas Farestveit Aldersgrense: 6 år

«Operasjon Mumie» er oppfølgeren til «Operasjon Mørkemann», som begge er basert på barnebøkene av Jørn Lier Holst. Men du trenger ikke å ha sett den første filmen for å se denne. Vi blir kjapt satt inn i hva det dreier seg om.

Ser en bort fra premisset om at en utstilling med uvurderlige gjenstander skulle få lov til å bli stilt ut i en liten sørlandsby uten noe særlig vakthold, og at to barnedetektiver kan mer eller mindre komme og gå som de vil, er det et spennende mysterium barna får servert. Filmen mangler imidlertid en skikkelig skurk, men den har mange andre fargerike og morsomme karakterer som veier opp for én skikkelig skummel en.

Skuespillerprestasjonene er jevnt over akseptable selv om dialogen til tider blir litt stiv og kunstig. Det blir litt for mye barne-tv-stemning for min del, og regissør Grethe Bøe-Waal («Operasjon Arktis») evner ikke helt å få det beste ut av skuespillerne. Når det er sagt er det mer enn nok som trekker opp og gjør dette til en severdig opplevelse for hele familien, og kanskje er den akkurat skummel nok for de minste.