«Joker»: Vondt å være blid

Fakta: Joker Drama USA 2019 Regi: Todd Phillips Skuespillere: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz Aldersgrense: 15 år

«Joker» er ikke en film om helter og skurker. Batman hintes det bare til på inneforstått vis. «Joker» er historien om en mann, den mislykkede komikeren Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) som går til grunne i et gjennområttent samfunn, bare for å gjenoppstå som et opprørsikon for Gotham Citys undertrykte og sinte masser.

Parallellene til «Taxi Driver» (1976) og «The King of Comedy» (1982) er åpenbare – de filmenes hovedperson, Robert De Niro, har til og med en rolle her – men mer enn noe annet bæres «Joker» av Joaquin Phoenix. Og han virker å gå i ett med stakkars Arthur Fleck: så ukomfortabel i sin egen kropp og sitt eget hode at han gjør alle rundt seg like ukomfortable. Det er en stor skuespillerprestasjon. Det er også fryktelig vondt å se på.

Problemet er at verken Phoenix eller regissør Todd Phillips vet å stoppe i tide. Filmen blir, akkurat som Flecks liv, aldri noe mer enn en endeløs serie med fæle hendelser. Uproblematisk er det heller ikke at den synes å forsvare bruk av vold mot de øverst på samfunnspyramiden.

Kanskje oppsummeres «Joker» best av sin egen hovedperson: «Det finnes ingen punchline.»