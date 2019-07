«Spider-Man: Far from Home»: Gøy gavepakke

1 2 3 4 5 6

Fakta: Spider-Man: Far from Home USA 2019 Superheltfilm/action/eventyr Regi: Jon Watts Manus: Chris McKenna, Erik Sommers Skuespillere: Tom Holland, Samuel L. Jackson, Zendaya, Combie Smulders, Jon Favreau, JB Smoove, Jacob Batalon, Martin Starr, Marisa Tomei, Jake Gyllenhaal Aldersgrense: 12 år

Filmen tar opp tråden fra den siste «Avengers»-filmen og utfordringene er mange, som at de som har vært borte i fem år ikke har blitt eldre. Det betyr at Spider-Man fremdeles er 16 år, og som tenåringer flest vil han helst slippe for mye ansvar. Alt han vil er å reise på tur med klassen til Europa, og å vinne MJs (Zendaya) hjerte.

Selvfølgelig dukker det opp nye trusler mot verden, og Peter Parker må motvillig legge sine amorøse planer i sekken mens han redder sine klassekamerater og store deler av Europa. Alt er imidlertid ikke som det først virker, og en helt ny skurk entrer ringen. Forhåpentligvis vil de skarpe edderkoppsansene redde den unge helten fra knockout, men det blir noen tøffe runder.

Filmen er først og fremst veldig morsom med et velskrevet manus og gode skuespillerprestasjoner, og det er helt klart ikke slutten for Spider-Man med det første. For fansen er filmen en skikkelig gavepakke, og den forsvarer fortsettelsen av den enorme franchisen. Tom Holland, Zendaya og Jacob Batalon har herlig kjemi, og bidrar med jordnær sjarm midt i alle de storslåtte actionscenene, som for øvrig er svært vellaget med imponerende spesialeffekter.