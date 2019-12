«Jumanji: The Next Level»: Fornøyelig og fartsfylt

1 2 3 4 5 6

Fakta: Jumanji: The Next Level USA 2018 Action/komedie Regi: Jake Kasdan Manus: Jake Kasdan, Jeff Pinkner, Scott Rosenberg, basert på boken med samme navn av Chris Van Allsburg Skuespillere: Dwayne Johnson, Jack Black, Danny DeVito, Kevin Hart, Danny Glover, Awkwafina, Karen Gillan, Madison Iseman, Nick Jonas. Aldersgrense: 9 år

I tillegg får de med seg to ekstrapassasjerer i form av Spencers bestefar og bestekompisen hans, noe som byr på ekstra utfordringer.

Før de reiser inn i spillet spilles bestefaren av Danny Devito som er i humoristisk storform, og jeg skulle gjerne sett at han var med mye mer. Etter at de havner tilbake i Jumanji, er det først Dwayne Johnson som skal fange Devitos essens, noe som ikke er helt vellykket da han blant annet snakker med Boston-aksent i stedet for New Jersey-aksent. Men det blir bagateller, for filmen er skikkelig underholdende med masse humor, gode punchlines og ikke minst futt og fart hele veien.

Manusforfatter og regissør Jake Kasdan oppfyller de fleste sjangerkriteriene til en god actionkomedie. Han har imponerende nok klart å holde oppe både energien og fantasien fra forrige film, og den «Game of Thrones»-inspirerte skurken fungerer faktisk enda bedre enn den forrige skurken. Den lille ekstra filmsnutten i rulleteksten kan tyde på nok en oppfølger, men heldigvis med en litt ny vri hvor spillets karakterer slippes løs i den virkelige verden.