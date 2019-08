«Fisherman’s Friends»: Sjarmerende sjømenn

1 2 3 4 5 6

Fakta: Fisherman’s Friends Storbritannia 2019 Komedie/drama Regi: Chris Foggin Manus: Piers Ashworth, Meg Leonard, Nick Moorcroft Skuespillere: Tuppence Middleton, James Purefoy, Daniel Mays, David Hayman Aldersgrense: Tillatt for alle

Akkurat søkt nok til å være en sann historie. I idylliske Port Isaac i Cornwall har shanty-sanger gått i arv i flere generasjoner og fiskerne synger både når de jobber, og for å underholde lokalbefolkningen.

Danny (Daniel Mays), en suksessfull manager kommer tilfeldigvis til den fredelige fiskerlandsbyen med kollegaene fra plateselskapet for å arrangere et utdrikningslag, og plutselig er det ikke bare fiskerne som prøver å få napp. Men å lande en platekontrakt for en gruppe fiskere, og samtidig få drømmekvinnen til å legge merke til ham, blir det vanskeligste han har gjort til nå.

Regissør Chris Foggins andre spillefilm er en sjarmerende film med masse fargerike karakterer og artige scener. Og Foggin kunne med fordel brukt enda mer tid på det som er spesielt med stedet og folkene, i stedet for å stadig havne i den ene klisjéfella etter den andre. Foruten ett øyeblikk hvor hårene så vidt reiser seg, blir det litt på det jevne og ikke spesielt minneverdig. Den artige historien og de herlige folkene gjør det likevel til en severdig opplevelse, men det lille som kunne vært skikkelig magisk forsvinner dessverre ut med tidevannet.