«The Informer»: Tannløs thriller

Fakta: null The Informer England 2019 Action/drama/krim Regi Andrea Di Stefano Manus: Rowan Joffe, Andrea Di Stefano, basert på boken «Tre sekunder» av Börge Hellström og Anders Roslund Skuespillere: Rosamund Pike, Joel Kinnaman, Ana de Armas, Clive Owen, Common Aldersgrense: 15 år

Pete Koslow (Joel Kinnaman) er kjent for å være en av New Yorks beste dopselgere for den polske mafiaen. Samtidig er han også hemmelig informant for F.B.I, ektemann og far. De ulike rollene går dårlig sammen, og det tar ikke lang tid før han og familien er i fare.

Joel Kinnaman har noen spennende prosjekter bak seg som «The Killing», men her får han lite nytt å bryne seg på. Det samme gjelder Clive Owen og Rosamund Pike som begge har levert ypperlige prestasjoner tidligere, men som her fremstår som stive amatører under Andrea Di Stefanos regi. Kanskje hadde filmen fungert bedre som tv-serie à la «Prison Break», for det er mer enn nok dramatikk til i alle fall åtte episoder.

Stappet inn i en film på i underkant to timer dreper imidlertid den ene dramatiske sekvensen den andre. Og i mangel på skikkelig spenningskurve og dramaturgisk oppbygging, blir filmen langtrukken og intetsigende. Vi kommer heller ikke under huden på karakterene, og jeg bryr meg lite om hvem som vinner til slutt. Og når finalen endelig kommer er energien for lengst brukt opp, og det hele ender i et stort antiklimaks.

