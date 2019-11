«Håp»: Når kjærligheten settes på prøve

1 2 3 4 5 6

Fakta: Håp Drama Norge 2019 Regi: Maria Sødahl Skuespillere: Andrea Bræin Hovig, Stellan Skarsgård Aldersgrense: 9 år

Det er lille julaften når Anja (Andrea Bræin Hovig) får beskjeden: Kreften har spredd seg til hjernen og hun har bare kort tid igjen å leve. Julehøytiden skal komme til å sette forholdet mellom Anja, samboeren Tomas (Stellan Skarsgård) og deres til sammen seks barn på de verst tenkelige prøver.

Jule- og familiesettingen til tross, har regissør og manusforfatter Maria Sødahl, som her tar utgangspunkt i sin egen historie, klart å unngå at «Håp» blir en sentimental tåreperse. Filmen hennes oppleves snarere som nøkternt dokumentarisk – med svært sparsommelig bruk av musikk og et kamera som liksom bare observerer – og som sådan bæres den langt på vei av sine to jordnære, uredde hovedrolleinnehavere.

Bræin Hovigs Anja, full av medisiner og med dødsdommen hengende over hodet, bryr seg ikke lenger om å pakke inn følelsene sine, men blir ubarmhjertig åpen og noen ganger direkte slem, ikke minst overfor Tomas. Og knapt noen gang har vel en mann sett mer sørgmodig ut enn Skarsgård der han står i slapsesnø og gumler på en pølse i lompe.

Heldigvis får ting aldri gå helt i sort. Filmens tittel er valgt med stor omhu.