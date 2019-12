«Tunnelen»: Tvilsom tunnelskrekk

1 2 3 4 5 6

Fakta: Tunnelen Norge 2019 Drama/spenning Regi: Pål Øie Manus: Kjersti Helen Rasmussen Skuespillere: Thorbjørn Harr, Lisa Carlehed, Ylva Fuglerud, Ingvid Holthe Bygdnes, Mikkel Bratt Silset Aldersgrense: 12 år

Den nye norske katastrofefilmen er regissert av Pål Øie, som har laget skrekkfilmer som «Skjult» og «Villmark». Jeg blir faktisk mer irritert enn redd over det ulogiske handlingsforløpet i «Tunnelen», og over at filmen spriker i alle mulige retninger uten at de løse trådene blir samlet slik at det gir mening.

Den er også pakket full av stereotypiske og uinteressante rollefigurer. Et eksempel er den dresskledde mannen (Jan Gunnar Røise), som kjører av veien i teslaen sin. I både utseende og skuespillerprestasjon fremstår han som en parodi. Den like overflødige rollefiguren «haikeren» ser ut som en My Little Pony-inspirert gother og er sløsing av Henrik Holms (kjent fra «Skam») skuespillertalent.

Filmen havner også i en identitetskrise mellom en mer realistisk og naturtro fremstilling, og en type «Die Hard»-inspirert action hvor det umulige er mulig. Det ene sekundet er Stein (Thorbjørn Harr) døden nær etter å ha pustet inn for mye røyk, men i neste sekund går han rundt og snakker helt fint. Selv Bruce Willis hadde vel i det minste hostet og harket litt.

Det blir dessverre lite lys i enden av denne tunnelen for min del.

Premiere 1. juledag