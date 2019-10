«Spionen»: Oppreisning for en helt

1 2 3 4 5 6

Fakta: Spionen Drama/Thriller Norge 2019 Regi: Jens Jonsson Manus: Harald Rosenløw-Eeg, Jan Trygve Røyneland Skuespillere: Ingrid Bolsø Berdal, Rolf Lassgård, Damien Chapelle, Alexander Scheer Aldersgrense: 12 år

«Spionen» skiller seg fra de siste årenes norske krigsfilmer på et par avgjørende punkter: For det første forteller den en historie som vil være ukjent for de fleste, for det andre er helten en kvinne som aldri har fått sin rettmessige anerkjennelse.

Sonja Wigert (Ingrid Bolsø Berdal) var stor filmstjerne da Tyskland invaderte Norge i 1940. Til å begynne med ville ikke divaen ta stilling for eller mot de nye makthaverne – «Jeg er skuespillerinne», sa hun, «jeg vil bare at folk skal hygge seg» – men dét endret seg brått da hennes egen far ble arrestert. Snart lot Wigert seg overtale av svensk etterretning til å forføre Hitlers fryktede rikskommisær Josef Terboven.

Det er en kompleks historie, en med mange aktører og mye dobbeltspill, og til tider er det som om «Spionen» må haste gjennom scenene for å fortelle oss alt vi trenger å vite. En lei konsekvens av dette er at den aldri får tid til å gå ordentlig under huden på mennesket Sonja Wigert.

Til gjengjeld gjør filmen noe som føles veldig riktig: å gi oppreisning til en kvinne som helt til sin død måtte leve med et stempel som overløper.