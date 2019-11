«Sauen Shaun filmen: Farmageddon»: Pur filmfryd

1 2 3 4 5 6

Fakta: Sauen Shaun filmen: Farmageddon Animasjon/Barnefilm Storbritannia 2019 Originaltittel: A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon Regi: Will Becher, Richard Phelan Aldersgrense: 6 år

Helt siden det store publikum ble oppmerksomme på dem for rundt 25 år siden, da de første Wallace og Gromit-kortfilmene kom, har det britiske animasjonsstudioet Aardman vært blant filmverdenens tryggeste leverandører av kvalitetsunderholdning for store og små. Denne andre langfilmen om Sauen Shaun representerer ikke et unntak.

Her er det en lyseblå tentakkelskapning fra verdensrommet som setter forviklingene i gang. Mens Shaun og den lille E.T.-en blir bestevenner omtrent med én gang – de er like glade i pizza, begge to – ser en topphemmelig organisasjon sjansen til å fange et vaskeekte romvesen og bonden en mulighet til å tjene penger på folks plutselige UFO-interesse. Skapningen selv vil bare hjem til mamma og pappa.

På klassisk Sauen Shaun-vis blir alt dette fortalt helt uten bruk av ord – kun alskens udefinerbare utbrudd og verdens mest uttrykksfulle plastilinfigurer – og nok en gang føles det som om filmen må ha blitt laget på pur skaperglede. Det er i hvert fall lenge siden denne anmelder har sett en film så full av gode ideer.

Og enda lenger er det siden jeg har smilt sammenhengende i én time og 27 minutter.