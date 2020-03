«Lost Girls»: Mystisk, mørk og melankolsk

1 2 3 4 5 6

Fakta: Lost Girls USA 2020 NETFLIX-FILM Drama/thriller/biografi Regi: Liz Garbus Manus: Michael Werwie, basert på Robert Kolkers bok «Lost Girls: An Unsolved American Mystery» Skuespillere: Amy Ryan, Gabriel Byrne, Oona Laurence, Lola Kirke, Dean Winters, Molly Brown, Miriam Shor Aldersgrense: 7 år Egnethet ungdom/voksen

«Når våre jenter blir husket, så er det aldri som venn, søster, mor, eller datter», sier Maria Gilbert (Amy Ryan) om datteren Shannan Gilbert, og de andre jentene som ble funnet brutalt myrdet på Long Island i 2010.

Alle jentene arbeidet som eskorter og annonserte tjenestene sine på Craigslist, og ingen av sakene deres ble prioritert av politiet. Og hver gang de ble omtalt i media var det alltid som narkomane prostituerte, eller sexarbeidere. At kroppene ble funnet var en tilfeldighet, hvor en politimann nærmest snublet over dem på luftetur med hunden. Ingen var ute og lette etter dem, og sakene ble ikke høyt prioriter etter at de ble funnet heller.

Det er regissør Liz Garbers første spillefilm. Hun er mest kjent for sine dokumentarfilmer, som «What Happened, Miss Simone?», og filmen bærer litt preg av det når du ser på flyten og dramaturgien. Men hun har en sterk fortellerstemme, og har klart å skape en nerve i filmen. Historien er innhyllet i et mystisk, mørkt og melankolsk slør, og etterlater en urolig følelse og en sorg for disse jentene som aldri har fått ordentlig oppreisning.