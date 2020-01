«Bombshell»: #MeToo i filmform

1 2 3 4 5 6

Fakta: Bombshell Drama USA 2019 Regi: Jay Roach Skuespillere: Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie, John Lithgow Aldersgrense: 9 år

Ved inngangen til 2016 var Roger Ailes (her spilt av John Lithgow) en av USAs aller mektigste menn. Og på akkurat denne tiden spilte han, som styreformann for den konservative tv-kanalen Fox News, en avgjørende rolle i propagandakampen for å få Donald Trump valgt til president. Men bare noen måneder senere var Ailes kastet ut av selskapet han selv hadde startet.

Først saksøkte tv-ankeret Gretchen Carlson (Nicole Kidman) ham for seksuell trakassering, så sto en lang rekke andre ansatte frem med lignende historier, og snart var hele Fox-organisasjonen avslørt som et rottereir hvor det ble tatt for gitt at kvinner måtte ha sex med mektige menn for å få komme på skjermen.

Både i form og innhold har «Bombshell» mye til felles med «Vice», fjorårets nidportrett av tidligere visepresident Dick Cheney. Tonen er like fandenivoldsk, informasjonsmengden like stor og de fortellermessige tricksene i hvert fall nesten like mange og like fiffige. Riktig forfriskende er det.

Så får det heller være at filmen i andre halvdel liksom gradvis tappes for energi. Sånn må det kanskje bare bli når virkeligheten som beskrives er så utrolig kjip.