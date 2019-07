«Midsommar»: Mareritt i sommersol

1 2 3 4 5 6

Fakta: Midsommar Grøsser USA 2019 Regi: Ari Aster Skuespillere: Florence Pugh, Jack Reynor, Will Poulter, William Jackson Harper, Vilhelm Blomgren Aldersgrense: 15 år

Antakelig vil det være en fordel å vite minst mulig om «Midsommar» når du går inn i kinosalen. Dette er en sånn film du bare må gi deg hen til og så gjøre ditt beste for å fordøye i etterkant.

Men, OK, en gruppe amerikanske studenter, blant dem kjæresteparet Christian (Jack Reynor) og Dani (Florence Pugh i filmens klart sterkeste skuespillerprestasjon), reiser til Sverige for å delta i sommersolvervseremoniene til et kultlignende samfunn langt ute i skogen. Disse seremoniene er i sannhet underlige greier – en blanding av autentiske nordiske tradisjoner og rene feberfantasier fra regissør Ari Aster sin side – og får et stadig mer uhyggelig preg.

Og akkurat som i Asters debut, den forholdsvis konvensjonelle skrekkfilmen «Hereditary» (2018), skal det som begynner realistisk, ende i komplett galskap.

En del vil slite med filmens nesten utstudert langsomme tempo. Minst like mange vil slite med noen dypt forstyrrende inntrykk. Men for enkelte av oss vil «Midsommar», «bad trip»-vibber eller ikke, bli stående som en av årets virkelig skjellsettende filmopplevelser.