«Dronningens corgi»: Bedre egnet for ungdom

1 2 3 4 5 6

Fakta: Dronningens corgi Belgia 2019 Animasjon/barnefilm Regi: Vincent Kesteloot, Ben Stassen Manus: Rob Sprackling, Johnny Smith Norske stemmer: Anders Bye, Victor Sotberg, Siri Nilsen, Stina Talling Aldersgrense med begrunnelse: 6 år

For de minste vil nok heldigvis mye av voksenhumoren skli rett over luggen, men det er ikke dermed sagt at det er passende. Og for de litt eldre barna vil det være ganske klart hva det handler om.

Corgiene på Buckingham Palace lever i sus og dus, men ingen er så bortskjemt som kronhunden Rex. Men da han i en litt presset situasjon klarer å bite Donald Trump i kronjuvelene, blir situasjonen plutselig en annen. Hans nærmeste venn bruker den vanskelige situasjonen til å dolke Rex i ryggen, og den lille hunden havner på en skummel kennel. Her må han finne nye allierte og endre holdningen sin for å redde livet, og komme seg tilbake til dronningens trygge favn.

Når alt kommer til alt må jeg innrømme at jeg lo flere ganger, spesielt av Trump som tar selfier over alt og forholdet mellom dronning Elizabeth og prins Philip, men jeg ble også pinlig berørt til tider av de seksuelle undertonene. For det er ganske mange billige på-kanten-vitser som står for mye av humoren. Den egner seg egentlig mer for ungdommer enn barn, men direkte dårlig er den ikke.