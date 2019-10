«Looking for Alaska»: Norsk modell i hovedrollen

1 2 3 4 5 6

Fakta: Looking for Alaska HBO-SERIE Premiere: 19. oktober Serieskaper: Joshua Ian Schwartz m.fl. Skuespillere: Charlie Plummer, Kristine Frøseth, Denny Love, Jay Lee, Sofia Vassilieva, Landry Bender, Uriah Shelton, Jordan Connor, Timothy Simons, Ron Cephas Jones

Etter rollen hun spilte i Netflix-filmen «Sierra Burgess is a Loser», tok interessen rundt henne helt av. Nå spiller hun Alaska i HBOs nye ungdomsserie «Looking for Alaska». Og hun gjør det dritbra. Hun har en helt spesiell utstråling og tilstedeværelse som gjør at øynene finner henne uansett hvem hun deler scene med. Hun prater perfekt amerikansk og spiller skuespill som hun aldri har gjort annet.

Når det er sagt er serien en stor skuffelse. Jeg hadde forhåpninger om noe riktig spesielt når Joshua Ian Schwartz, «The O.C.», «Gossip Girl», «Chuck» og «Runaways», kommer med ny serie, men han klarer ikke å begeistre denne gangen. Serien som består av åtte episoder, er basert på den kjente debutromanen med samme navn av John Green fra 2005, og handler om Miles som inspirert av François Rabelais’ siste ord: «Jeg drar for å lete etter et stort kanskje», drar på kostskole. Her møter han blant andre Alaska som han blir hodestups forelska i. Så er det slag i slag med rike gutter som erter de mindre rike, og de mindre rike som hevner seg på de rike og så videre…

Anmeldelsen baserer seg på de tre første episodene, og som i boken skjer halvparten av historien før en dramatisk hendelse og halvparten etter. Men de må likevel klare å gripe tak i seerne helt fra start, hvis ikke går folk raskt videre til neste serie. Skuespillerprestasjonene, 2005-koloritten og musikken og scenografien trekker opp, men jeg blir veldig skuffa når det lages en ny ungdomsserie som ikke handler om annet enn klisjéer, stereotypier og smugrøyking. Den mangler noe som gjør den relevant og som virkelig engasjerer, og som får meg til å ville sluke alle åtte episodene og ikke føle meg godt forsynt etter tre.

Looking for Alaska: Trailer (Official) • A Hulu Original