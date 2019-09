«Dora og den gyldne byen»: Humørfylt eventyr

1 2 3 4 5 6

Fakta: Dora og den gyldne byen Eventyr USA 2019 Originaltittel Dora and the Lost City of Gold Regi: James Bobin Skuespillere: Isabela Moner, Michael Peña, Eva Longoria Aldersgrense: 6 år

Dora i spillefilmversjon er noe ganske annet enn «Dora the Explorer» på Nickelodeon. Mens tv-serien var animert og handlet om en seks år gammel jente med snakkende ryggsekk, er «Dora og den gyldne byen» en «live action»-film om en 16-åring som skal begynne på high school. Barnligheten, eventyrlysten og hangen til å bryte ut i sang har vår heltinne likevel i behold.

Dora (Isabela Moner fra blant annet «Instant Family»), hennes fetter og to umake klassekamerater roter seg her inn i jakten på den myteomspunnede inkabyen Parapata. I hælene har de noen skumle leiesoldater og underveis skal få bryne seg på kvikksand, giftige blomster og alle mulige slags andre Indiana Jones-aktige utfordringer. Og riktig gøyalt skal det bli.

Alle involverte later til å ha en sunn ironisk distanse til grunnlagsmaterialet – skuespillet er teatralsk storøyd, vitsene ofte av metatypen – uten at de tipper over i det kaldt kyniske av den grunn. Mer enn noe annet oppleves «Dora og den gyldne byen» som en godlynt film, en sånn én som kan gi de minste et realt gys og foreldrene deres noe å humre av.