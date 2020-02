«The Gentlemen»: Gøy med gangstere

1 2 3 4 5 6

Fakta: The Gentlemen USA 2020 Action/krim Regi: Guy Ritchie Manus: Guy Ritchie, Ivan Atkinson, Marn Davies Skuespillere: Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Colin Farrell, Henry Golding, Hugh Grant, Jason Wong Aldersgrense: 15 år

Hugh Grant har sjeldent vært bedre, Colin Farrel er superfestlig og får endelig bruke egen dialekt, og Charlie Hunnam kler rollen usedvanlig godt. Matthew McConaughey kunne nok gjort jobben i søvne, men selv om han ikke har den mest utfordrende rollen har han likevel et par kongekommentarer som redder karakteren fra å bli for kjedelig.

Mickey (Matthew McConaughey) har jobbet seg opp som marijuanakonge i England. Han vil imidlertid pensjonere seg, men det skal vise seg å bli utfordrende å finne den rette kjøperen. Avgjørelsen om å slutte etterlater bloddråper i vannet, som får de sirklende haiene til å gå amok, men i iveren etter å få tak i det største kjøttstykket risikerer de å bite over mer enn de kan tygge. For selv om Mickey drar på årene, har han på ingen måte blitt mindre farlig.

Filmen er ikke helt på nivå med «Lock, Stock and Two Smoking Barrels», men det er ikke langt unna. Fargerike karakterer, gøy action, masse humor og kreative krumspring. Noen ganger drukner handlingen i for mye dialog, og de beste punchlinene mister litt av kraften, men for det meste er dette en skikkelig gøy gangsterfilm.